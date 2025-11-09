سیاسی

ئەنجامە بەراییەکانی دەنگدانی تایبەتی پێنج بازنەی هەڵبژاردن ئاشکرا بوو

کوردستان هەڵبژاردنی 2025

ئەنجامە بەرایی نافەرمی دەنگدانی تایبەت لە هەرسێ بازنەکەی هەولێر، دهۆک، سلێمانی و بازنەکانی کەرکووک و نەینەوا ئاشکرا کرا.

بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست کوردستان24 گەیشتوون ئامارەکان بەمجۆرەن:

بازنەی هەولێر 96.40%

بازنەی دهۆک 97.52%

بازنەی سلێمانی 94.58% 

بازنەی کەرکووک 66.65% 

بازنەی نەینەوا 46.69 % 

هەر بەپێی زانیارییەکان، ڕێژەی جیاکردنەوەی دەنگدانی تایبەت لە پارێزگای هەولێر100% بووە، هەروەها لە پارێزگای دهۆک 100% و لە سلێمانی 100%، هەروەها لە کەرکووک ڕێژەی جیاکردنەوەی دەنگەکان 76% بووە، لە نەینەوا 47% بووە.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
