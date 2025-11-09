لێژنەی ئەمنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق: هێزی تایبەت بۆ چاودێریکردنی سندووقەکان ئامادەکراوە

پێش 16 خولەک

سەرۆکی لێژنەی ئەمنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق، ڕایگەیاند: لە ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان کاردەکەین.

یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، قەیس مەحمەداوی، سەرۆكی لێژنەی ئەمنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا، ڕایگەیاند: بەگوێرەی پلانەکان کارەکان بە باشی بەڕێوەچوون، لە قۆناغی دووەم چاودێری سندووق و ئەنجامەکانی هەڵبژاردن دەکەین، لە چەند کاتژمێری داهاتوو تەواوی ڕێککارە هونەری و کارگێڕییەکان تەواو دەبن و دەنگەکان دەگوازرێنەوە بۆ ئەو شوێنانەی دیاریکراون لە پارێزگاکان.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، هێزی تایبەت ئامادەکراوە بۆ چاودێریکردن و گواستنەوەی بۆ بنکەی سەرەکی لە بەغدا، هەروەها تەواو هێزەکان بەیانی خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ڕۆژی هەڵبژاردنی گشتیی، هەماهەنگییەکی باشمان هەیە لەگەڵ کۆمیسیۆن،هاوکات هەڵبژاردن بەشێوەیەکی شەفاف بەڕێوەچوو.

باسی لەوەش کرد، بۆ دەنگدانی تایبەت %100هێزەکانمان چاودێر و ئامادەباش دەبن، لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەماهەنگیی لە ئاستێکی باڵا دا کراوە، لە ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان کاردەکەین.

لە دەنگدانی تایبەت زیاتر لە یەک ملیۆن و 313 هەزار کەس ئەندامانی هێزی ئەمنیی و فەرمانبەرانی وەزارەتی ناوخۆ لە عێراق و هەرێمی کوردستان مافی بەشداریکردنیان هەبوو، ئەوە جگە لە بەشداریکردنی زیاتر لە 26 هەزار ئاوارە، کە زۆرینەیان لە سنووری پارێزگای دهۆک بوون.

لە سەرانسەری عێراق 809 بنکە دیاریکراو بوو بۆ دەنگدانی تایبەت، دوو سبەیش 11ـی تشرینی دووەمی 2025 دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت.