لە سۆران پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرینەی ڕەهای دەنگەکانی بە دەستهێناوە

پێش دوو کاتژمێر

پەیامنێری کوردستان24 لە سۆران ڕایگەیاند: تەنیا لە بنکەیەکی دەنگدانی تایبەت بە هێزە هاوبەشەکان لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران پارتی دیموکراتی کوردستان بە تەنیا 963 دەنگ و چوار لایەنی دیکە پێکەوە 22 دەنگیان هێناوە.

یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، تەیفور محەمەد ، پەیامنێری کوردستان24 لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ڕایگەیاند: بە گوێرەی ڕاپۆرتی ئەلیکترۆنی ئامێرەکانی دەنگدان لە یەکێک لە بنکەکانی دەنگدانی تایبەت لە سۆران تایبەت بوو بە دەنگدانی هێزە هاوبەشەکان، لە کۆی 1590 کەس کە مافی دەنگدانیان لەو بنکەیە هەبووە پارتی دیموکراتی کوردستان 963 دەنگی مسۆگەر کردووە، چوار لایەنی دیکەی کوردستانیش پێکەوە 22 دەنگیان بەدەست هیێناوە.

گوتیشی: ئەمە ئەنجامی کۆتایی نیە و تەنیا ئەنجامێکی سەرەتاییە کە لە راپۆرتی ئەلیکترۆنی ئامێرەکانی دەنگدان وەرگیراوە، ئێستا لە بنکەکە دەست بە جیاکردنەوەی دەستی دەنگەکان کراوە، بەڵام کۆمسیۆن داوای لە ڕۆژنامەنوسان کردووە لە ویستگەکانی دەنگدان بڕۆنە دەرەوە و تەنیا نوێنەری لایەنە سیاسییەکان لە ناو وێستەگەکان ماونەتەوە.

پەیامنێری کوردستان 24 ڕاشیگەیاند: نوێنەری سەرجەم لایەنە سیاسییەکان بەڕیوەچوونی پرۆسەی دەنگدانی تایبەتیان بە بێگەرد و بێ کێشە لەقەڵەمداوە و هیچ کیشەیەکی ئەلیکترۆنی، یاخود ڕێگری کردن لە دەنگدان و گرفتی دیکە تۆمار نەکراوە.

هێمن وەسمان، بەرپرسی نوسینگەی کۆمسیپۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی سۆران بە کوردستان24ـی ڕایگەیاند: پرۆسەکە تەواو بێ کێشە بەڕێوەچووە وهیچ سکاڵایەک لەلایەن هیچ کەس و لایەنێکەوە تۆمار نەکراوە، هیچ حاڵەتیکی کارنەکردنی ئامێرەکانی دەنگدان ڕووینەداوە.

لە سنووری ئیدارەی سەبەخۆی سۆران 17842 دەنگدەر مافی دەنگدانیان لە دەنگدانی تایبەت هەیە، لە هەڵبژاردنی ئەمجارەدا هەر توێژێک بنکەیەکی تایبەتیان بۆ تەرخان کراوە واتە بنکەیەک بۆ پۆلیس. بنکەیەک تایبەت بە پۆلیسی هاتوچۆ و بنکەی تایبەت بە بەرگریی شارستانی و بنکەیەکیش تایبەت بووە بە دەنگدەرانی هێزە هاوبەشەکان.

ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت لە پێنج بازنەی هەڵبژاردن بەم شێوەیە بووە:

بازنەی هەولێر 96.40%

بازنەی دهۆک 97.52%

بازنەی سلێمانی 94.58%

بازنەی کەرکووک 66.65%

بازنەی نەینەوا 46.69 %