ئەنجامی بەرایی نافەرمی دەنگدانی تایبەت لە هەر سێ بازنەی هەولێر، دهۆک و سلێمانی

کوردستان24 ئەنجامەکانی بەرایی نافەرمی بەشێک لە دەنگدانی تایبەتی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە هەرسێ بازنە هەولێر، دهۆک و سلێمانی بڵاو دەکاتەوە.

بازنەی هەولێر

پارتی: 45،373

یەکێتی: 8،739

نەوەی نوێ: 1،348

یەکگرتوو: 920

بەرەی گەل: 207

بازنەی دهۆک

پارتی: 36،477

یەکێتی: 831

نەوەی نوێ: 443

یەکگرتوو: 1،930

بەرەی گەل: 32

بازنەی سلێمانی

پارتی: 4،724

یەکێتی: 59،320

نەوەی نوێ: 2،742

یەکگرتوو: 1،498

بەرەی گەل: 818

کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد و کاتژمێر 18:00 پرۆسەکە کۆتاییهات و ئامێرەکانی دەنگدان لە کار کەوتن.