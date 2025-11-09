ئەنجامی بەرایی نافەرمی دەنگدانی تایبەت لە هەر سێ بازنەی هەولێر، دهۆک و سلێمانی
کوردستان24 ئەنجامەکانی بەرایی نافەرمی بەشێک لە دەنگدانی تایبەتی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە هەرسێ بازنە هەولێر، دهۆک و سلێمانی بڵاو دەکاتەوە.
بازنەی هەولێر
پارتی: 45،373
یەکێتی: 8،739
نەوەی نوێ: 1،348
یەکگرتوو: 920
بەرەی گەل: 207
بازنەی دهۆک
پارتی: 36،477
یەکێتی: 831
نەوەی نوێ: 443
یەکگرتوو: 1،930
بەرەی گەل: 32
بازنەی سلێمانی
پارتی: 4،724
یەکێتی: 59،320
نەوەی نوێ: 2،742
یەکگرتوو: 1،498
بەرەی گەل: 818
نوێ دەکرێتەوە
کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد و کاتژمێر 18:00 پرۆسەکە کۆتاییهات و ئامێرەکانی دەنگدان لە کار کەوتن.