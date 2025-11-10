پارتی لە پێشەوەی حزبە کوردستانییەکانە لە دەنگدانی تایبەتدا

پێش کاتژمێرێک

بەگوێرەی دوایین ئەنجامە بەراییە نافەرمییەکانی دەنگدانی تایبەتی پەرلەمان لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، کە دەست کوردستان24 کەوتووە، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە و لە پێشەوەی سەرجەم حزبە کوردییەکانەوەیە، بە دوایدا یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دێت.

ڕیزبەندی دەنگی حزبە کوردستانییەکان بەم شێوەیەیە:

پارتی دیموکراتی کوردستان: 94,666 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 78,230 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێست: 7,895 دەنگ

جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 4,808 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 4,512 دەنگ

کۆمەڵی دادگەریی کوردستان: 1,338 دەنگ

بەرەی گەل: 1,153 دەنگ

ئەم ئەنجامانە هێشتا کۆتایی نین و نافەرمین و دەکرێت گۆڕانکارییان بەسەردا بێت تاوەکو کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئەنجامە فەرمییەکان بە شێوەیەکی کۆتایی ڕادەگەیەنێت. بە گوتەی جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمسیۆن، ئەنجامی ژماردنی دەستی و ئەلیکترۆنی دەنگەکان هاوتای یەک بوون.

کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ڕۆژی یەکشەممە، 09ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەنگدانی تایبەت بۆ پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد و تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی هەمان ڕۆژ بەردەوام بوو.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، تێکڕای ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان گەیشتبووە 82.42%. لەسەر ئاستی هەر سێ بازنەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستانیش ڕێژەکە گەیشتبووە، 98%.

ئەمە لە کاتێکدایە، بڕیارە سبەی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەبچێت.