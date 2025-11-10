سبەی دەنگدانی گشتیی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت

پێش 9 خولەک

بە بەشداریی زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر، دەنگدانی گشتیی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت.

جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی سبەی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، بە بەشداریی 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 دەنگدەر؛ دەنگدانی گشتی بۆ پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت. بۆ ئەم دەنگدانە، 8،703 بنکە و 39،285 وێستگەی دەنگدان ئامادە کراون.

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان دووپاتیکردەوە، دەنگدانەکە تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی هەمان ڕۆژ بەردەوام دەبێت و بە هیچ شێوەیەک درێژ ناکرێتەوە؛ چونکە سندووقە ئەلیکترۆنییەکان لەو کاتەدا بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دادەخرێن.

بە گوتەی غەلای، 24 کاتژمێر دوای دەنگدانی گشتی، ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە کۆنفرانسێكی ڕۆژنامەوانیدا ڕادەگەیەنرێت.

دابەشکاریی کاندید، ژمارەی کورسی، پارت و هاوپەیمانییەکان بەسەر پارێزگاکاندا:

1. بەغدا

ژمارەی کورسی: 71 (17 کۆتای ئافرەتان، 5 پێکهاتەکان)

ژمارەی کاندید: 2299 (1593 پیاو، 706 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 5

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 16

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (12 هاوپەیمانی، 16 پارت، 21 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 4,314,866 دەنگدەر (1,039 بنکە، 4,333 وێستگە)

2. پارێزگای هەولێر

ژمارەی کورسی: 16 (4 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)

ژمارەی کاندید: 108 (71 پیاو، 37 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 پارت، 6 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,002,087 دەنگدەر (528 بنکە، 2,003 وێستگە)

3. پارێزگای سلێمانی

ژمارەی کورسی: 18 (5 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 136 (99 پیاو، 37 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 4

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 پارت، 4 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,119,111 دەنگدەر (506 بنکە، 2,200 وێستگە)

4. پارێزگای دهۆک

ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)

ژمارەی کاندید: 59 (39 پیاو، 20 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 4

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (8 پارت، 5 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 722,853 دەنگدەر (278 بنکە، 1,396 وێستگە)

5. پارێزگای نەینەوا

ژمارەی کورسی: 34 (8 کۆتای ئافرەتان، 7 پێکهاتەکان)

ژمارەی کاندید: 1047 (759 کاندید، 288 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 13

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 هاوپەیمانی، 12 پارت، 14 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,969,179 دەنگدەر (873 بنکە، 3,861 وێستگە)

6. پارێزگای کەرکووک

ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)

ژمارەی کاندید: 251 (175 پیاو، 76 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 8

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (5 هاوپەیمانی، 9 پارت، 9 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 897,030 دەنگدەر (330 بنکە، 1,733 وێستگە)

7. پارێزگای دیالە

ژمارەی کورسی: 14 (4 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 358 (252 پیاو، 106 ئافرەتان)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 2

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (6 هاوپەیمانی، 10 پارت، 2 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 976,650 دەنگدەر (509 بنکە، 1,940 وێستگە)

8. پارێزگای ئەنبار

ژمارەی کورسی: 15 (4 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 253 (183 پیاو، 70 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (7 هاوپەیمانی، 3 پارت)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 933,911 دەنگدەر (387 بنکە، 1,820 وێستگە)

9. پارێزگای بابل

ژمارەی کورسی: 17 (4 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 479 (348 پیاو، 131 ئافرەتان)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (7 هاوپەیمانی، 9 پارت، 1 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,070,326 دەنگدەر (436 بنکە، 2,099 وێستگە)

10. پارێزگای کەربەلا

ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 233 (164 پیاو، 69 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (7 هاوپەیمانی، 5 پارت، 1 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 634,816 دەنگدەر (249 بنکە، 1,243 وێستگە)

11. پارێزگای واست

ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 کوردی فەیلی)

ژمارەی کاندید: 246 (176 پیاو، 70 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 9

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (8 هاوپەیمانی، 3 پارتی، 9 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 744,752 دەنگدەر (311 بنکە، 1,461 وێستگە)

12. پارێزگای سەڵاحەددین

ژمارەی کورسی: 12

ژمارەی کاندید: 296 (216 پیاو، 80 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 0

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (10 هاوپەیمانی، 3 پارت)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 808,043 دەنگدەر (356 بنکە، 1,589 وێستگە)

13. پارێزگای نەجەف

ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 312 (227 پیاو، 85 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (8 هاوپەیمانی، 6 پارت، 1 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 795,653 دەنگدەر (341 بنکە، 1,560 وێستگە)

14. پارێزگای قادسییە

ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 282 (200 پیاو، 82 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 هاوپەیمانی، 4 پارت، 1 لیستی تاک)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 679,751 دەنگدەر (301 بنکە، 1,325 وێستگە)

15. پارێزگای موسەننا

ژمارەی کورسی: 7 (2 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 126 (90 پیاو، 36 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (6 هاوپەیمانی، 3 پارت)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 471,573 دەنگدەر (179 بنکە، 915 وێستگە)

16. پارێزگای زیقار

ژمارەی کورسی: 19 (پێنج کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 571 کاندید (416 پیاو، 155 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (9 هاوپەیمانی، 8 پارت)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,065,089 دەنگدەر (492 بنکە، 2,094 وێستگە)

17. پارێزگای میسان

ژمارەی کورسی: 10 کورسی (3 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 141 کاندید (104 پیاو، 37 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (4 هاوپەیمانی، 4 پارت)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 572,778 دەنگدەر (231 بنکە، 1,110 وێستگە)

18. پارێزگای بەسڕە

ژمارەی کورسی: 25 (6 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 571 (408 پیاو، 163 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: (8 هاوپەیمانی، 5 پارت)

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,559,941 دەنگدەر (522 بنکە، 3,000 وێستگە)

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی یەکشەممە، 09ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەنگدانی تایبەت بۆ پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو و تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی هەمان ڕۆژ بەردەوام بوو.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، تێکڕای ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان گەیشتبووە 82.42%. لەسەر ئاستی هەر سێ بازنەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستانیش ڕێژەکە گەیشتبووە، 98%.

ئەمە لە کاتێکدایە، بڕیارە سبەی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەبچێت.