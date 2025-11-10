بە بڕیاری عەلی باپیر، ڕێکخستنەکانی کۆمەڵ ئاگادارکراونەتەوە دەنگ بە کاندیدی ڕەیان کلدانی بدرێت

پێش کاتژمێرێک

کۆمەڵی دادگەریی و یەکێتی رێککەوتنێکیان کردووە کە لایەنگرانی کۆمەڵ لە سنووری نەینەوا دەنگ بە کاندیدی ڕەیان کلدانی بدەن.

سەرچاوەیەکی تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ڕۆژی 9ـی 11ـی 2025، لە قەزای بەردەڕەش کۆبوونەوەیەک لە نێوان یەکێتیی و کۆمەڵی دادگەریی بەڕێوە چووە کە مەلا جەواد سکرتێری تایبەتی عەلی باپیر تێیدا ئامادە بووە و بڕیاری عەلی باپیری بە تەواوی ڕێکخستنەکانی کۆمەڵی دادگەریی لە سنووری نەینەوا ڕاگەیاندووە پێویستە دەنگ بە ئەسیر ئیبراهیم کاندیدی ڕەیان کلدانی بدەن.

سەرچاوەکە گوتیشی: هەر لەکۆبوونەوەکەدا نوێنەری عەلی باپیر ئەوەی بە ڕوونی بەئامادەبووان ڕاگەیاندووە، ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ یەکێتی بۆ دەنگدان بە کاندیدانی ڕەیان کلدانی، لە بازنەکانی کەرکووک و هەولێر و سلێمانییش جێبەجێ دەکرێت.

بڕیارە سبەی 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەبچێت. لەم هەڵبژاردنەدا 20 ملیۆن و 404 هەزار و 291 کەس مافی دەنگدانیان هەیە و لە 8 هەزار و 703 بنکە و 39 هەزار و 285 وێستگە دەنگ دەدەن، هاوکات زیاتر لە 7 هەزار و 743 کاندید کێبڕکێ لەسەر بەدەستهێنانی 329 کورسیی پەرلەمانی عێراق دەکەن.