پرۆسەی دەنگدانی گشتی کۆتایی هات

پێش دوو کاتژمێر

پرۆسەی دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی هات.

کاتژمێر 6ـی ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، پرۆسەی دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بە کۆتا هات و ئێستا قۆناغی جیاکردنەوەی دەنگەکان دەست پێدەکات.

ئامێرە ئەلیکترۆنییەکانی وێستگەکان، ڕاپۆرتی هەر وێستگەیەکی دەنگدان چاپ دەکەن، هەروەها ئەنجامی دەنگەکانی هەر وێستگەیەکیش ئاشکرا دەکرێت.

ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کاتژمێر 7ـی بەیانی دەستی پێکرد و کاتژمێر 6ـی ئێوارەش کۆتایی هات.