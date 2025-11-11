مەسرور بارزانی: ئومێدەوارم سەردەمێکی نوێ لە عێراق بۆ بەدیهێنانی مافەکانمان دەست پێبکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی کۆتاییهاتنی دەنگدان لە پەیامێکدا، هیوای خواست بە ئەمانەتەوە، ڕێز لە دەنگی دەنگدەران بگیرێت. هەروەها هیواشی خواست سەردەمێکی نوێ لە عێراق بۆ بەدیهێنانی مافەکانی خەڵکی هەرێم دەست پێبکات.

سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی کۆتاییهاتنی پرۆسەی دەنگان بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆکی حکوومەتدا هاتووە، سوپاس بۆ خوا مەزن، پرۆسەی هەڵبژاردن سەرکەوتوویی کۆتایی هات، پیرۆزبایی لە خەڵکی عێراق بە گشتی و خەڵکی کوردستان بە تایبەتی دەکەم و سوپاسیان دەکەم کە بەشداریان لەم پرۆسەیەدا کرد و ماف و ئەرکی نیشتمانیی خۆیان جێبەجێ کرد و نوێنەرەکانیان هەڵبژارد.

هەروەها سوپاسی کۆمیسیۆنیی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و هێزە ئەمنییەکان لە ئاسایش و پۆلیس و پێشمەرگەی کرد بۆ سەرخستنی پرۆسەی دەنگدان و ڕۆڵی بەرپرسیارانەیان لە پاراستنی ئاسایش و سەلامەتیی بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن.

مەسرور بارزانی، هیوای خواست بە ئەمانەتەوە، ڕێز لە دەنگی دەنگدەران بگیرێت، هەروەها ئەو نوێنەرانەی متمانەی دەنگدەران بەدەست دەهێنن، نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵک بن و داکۆکی لە مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان و قەوارەی هەرێمی کوردستان و بەرژەوەندیی گشت هاووڵاتییانی عێراق بکەن.

هەر لە پەیامەکەدا، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانن، ئومێدەوارە سەردەمێکی نوێ لە عێراقی فیدراڵ و دیموکرات بۆ بەدیهێنانی هەموو مافە ڕەواکانی گەلەکەمان دەست پێبکات و ئەنجامی هەڵبژاردن ببێتە هۆی باشتربوونی ژیان و گوزەرانی هاووڵاتییانی عێراق و بەهێزتربوونی پێگەی هەرێمی کوردستان و چارەکردنی بنەڕەتی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێککەوتنەکان و ڕێزگرتن لە قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد و کاتژمێر 6ـی ئێوارەش کۆتایی هات.