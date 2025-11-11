پارتی 800 هەزار دەنگی تێپەڕاند
سیاسی

ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەران لە بنکەی کەرنەڤاڵی شاری هەولێر ڕاگەیەنرا

کوردستان هەڵبژاردنی 2025

پەیامنێری کوردستان24 لە بنکەی کەرنەڤاڵی شاری هەولێر، ڕایگەیاند،ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەران لە بنکەی کەرەنەڤاڵ 70% زیاتر بووە. 

ئاماژەی بەوەشکرد، لە کۆی 343 دەنگدەر کە لەو بنکەیە مافی دەنگدانیان هەبووە، 265 کەس بەشداری دەنگدانییان کردووە، ڕێژەکەش 77% بووە. 

بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە کاتژمێر 07:00 بەیانی لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێ کرد، بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.

پرۆسەی دەنگدان کاتژمێر 6:00ـی ئێوارە کۆتاییهات.

 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment