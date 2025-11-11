ئەنجامە بەراییەکانی دەنگدان لە هەرێمی کوردستان
ئەنجامە بەراییەکانی دەنگدان لە هەرێمی کوردستان، تاوەکوو کاتژمیر7:31ـی ئێوارە.
پارتی: 658 هەزار و 900
یەکێتیی: 203 هەزار و 980
ڕەوتی هەڵوێست: 9640
یەکگرتوو: 102هەزار و 940
نەوەی نوێ: 81740
بەرەی گەل: 1245
تاوەکوو کاتژمێر 7:46
پارتی: 710 هەزار و 400 یەکێتیی: 276 هەزار و 380هەڵوێست: 111هەزار و 60
کاتژمێر 8:120پارتی 830 هەزار و 600یەکێتیی: 365 هەزار و 240هەڵوێست: 132 هەزار و 210بەرەی گەل: 17 هەزار و 260کۆمەڵ: 41 هەزار و 210یەکگرتوو: 143 هەزار و 300نەوەی نوێ: 114 هەزار و 380
نوێ دەکرێتەوە..