پێش 59 خولەک

ئەنجامە بەراییەکانی دەنگدان لە هەرێمی کوردستان، تاوەکوو کاتژمیر7:31ـی ئێوارە.

پارتی: 658 هەزار و 900

یەکێتیی: 203 هەزار و 980

ڕەوتی هەڵوێست: 9640

یەکگرتوو: 102هەزار و 940

نەوەی نوێ: 81740

بەرەی گەل: 1245

تاوەکوو کاتژمێر 7:46

پارتی: 710 هەزار و 400 یەکێتیی: 276 هەزار و 380هەڵوێست: 111هەزار و 60

کاتژمێر 8:120پارتی 830 هەزار و 600یەکێتیی: 365 هەزار و 240هەڵوێست: 132 هەزار و 210بەرەی گەل: 17 هەزار و 260کۆمەڵ: 41 هەزار و 210یەکگرتوو: 143 هەزار و 300نەوەی نوێ: 114 هەزار و 380

نوێ دەکرێتەوە..