شاخەوان عەبدوڵڵا: ئەو کاندیدە کوردە فەیلییەی سەرۆک بارزانی پشتیوانی کرد دەرچوو

پێش 28 خولەک

شاخەوان عەبدوڵڵا، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و یاریدەدەری مەکتەبی ڕێکخستنی بەغدای پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەمڕۆ پێنجشەممە، لە پەیامێکدا ئاشکرای کرد کە هەڤاڵ حەیدەر عەلی محەممەد، کاندیدی پاڵپشتیکراوی سەرۆک بارزانی بۆ کۆتای کوردی فەیلی لە پارێزگای واسیت، لە هەڵبژاردنەکانی 11ـی تشرینی دووەمدا سەرکەوتنی بەدەست هێناوە و بووەتە ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

شاخەوان عەبدوڵڵا ڕوونی کردەوە، پارتەکەیان بەڵێنی دابوو بە خەڵکی خانەقین، سەعدیە، جەلەولا، مەندەلی، قەرەتەپە، شارەبان و سەرجەم هەڤاڵانیان لە سنووری لقی 15ـی خانەقین، کورسییەک بۆ کورد لە پارێزگای دیالە مسۆگەر بکەن، هەروەها، بڕیاریان دابوو کە کۆتای کوردی فەیلی لە دەستی هێزەکانی دیکەی عێراقی دەربهێنن و بیگێڕنەوە بۆ خاوەنە ڕاستەقینەکەی کە پارتی دیموکراتی کوردستانە.

گوتیشی: بۆ جێبەجێکردنی ئەم پلانە کارمان کرد و بە سوپاسەوە جەنابی سەرۆک بارزانی پشتیوانی تەواوی خۆی پێشاندا، تەنانەت شانازی ئەوەشمان بەرکەوت کە دەنگی جەنابیان بۆ بەربژێرەکەمان بۆ کۆتای کوردی فەیلی بێت، هەروەک چۆن هەمیشە پاڵپشت و داکۆکیکارێکی سەرسەختی مافی فەیلییەکان بووە لە ڕابردوودا.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، شاخەوان عەبدوڵڵا سوپاسی سەرۆک بارزانی، سەرکردایەتی پارتی، تەواوی ئەوانەی کرد کە هاوکاریان بوون لەم سەرکەوتنە گرنگەدا.