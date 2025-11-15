سیاسی

وەزارەتی بەرگریی سووریا: مووشەکەکان لە دەوروبەری دیمەشقەوە هاوێژراون

ساتی مووشەکبارانی گەڕەکی مەززە لە دیمەشق. وێنە: سۆشیالمیدیا
رۆژهەڵاتی ناوەڕاست سووریا هاووڵاتییان ئاسایش

وەزارەتی بەرگریی سووریا، ڕایگەیاند، شوێنی ئەو مووشەکانەی دەستنیشان کردووە کە شەوی ڕابردوو بۆ سەر گەڕەکی مەززەی دیمەشق هاوێژرابوون. 

شەممە، 15ـی تشرینی دووەم 2025، بەڕێوەبەرایەتیی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی وەزارەتی بەرگریی سووریا، ڕایگەیاند "دوێنێ شەو، لە دەوروبەری دیمەشقەوە بە دوو  مووشەکی جۆری کاتیۆشا هێرش کرایە سەر گەڕەکی مەززە و لە ئەنجامدا چەند هاوڵاتییەک بریندار بوون و زیانی ماددیش بەر گەڕەکەکە کەوتووە."

لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە "وەزارەتی بەرگری بە هاوکاریی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ، دەستیان بە لێکۆڵینەوە دەربارەی ئەم دەستدرێژییە تاوانکارییە دەست پێ کردووە و بەڵگە سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە مووشەکەکان لە ناوچەی 'کفرسووسە'ی نزیک دیمەشقەوە بۆ سەر گەڕەکی 'مەززە 86'ـ ی پایتەخت، هاوێژراون."

وەزارەتی بەرگریی سووریا، هەڕەشە لە بکەرانی ئەم هێرشە دەکات و دەڵێت: هەموو توانایەکمان بۆ ڕێگریی لە شێواندنی ئاسایشی دیمەشق و پاراستنی گیانی هاووڵاتیانی سووریا، دەخەیەینە کار.

 
 
 
 
 
