قارەمان عوسمان: گەنجانی کورد لە ئەڵمانیا دێنە ژێر چەتری کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی

پێش کاتژمێرێک

شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتی ڕەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی، لە درێژەی هەوڵەکانی بۆ ڕێکخستن و یەکخستنی کوردانی دیاسپۆرا بە ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی، لە ئەڵمانیا لەگەڵ ڕێکخراوی کوردستان21 کۆبووەوە.

ئەم ڕێکخراوە هەزاران گەنجی کوردی دیاسپۆرا لەخۆدەگرێت و بەم کۆبوونەوەیە بە فەرمی هاتە ڕیزی کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی.

قارەمان عوسمان، بەرپرسی نووسینگەی شیفا بارزانی، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئامانجی سەرەکی ئەم کۆبوونەوەیە هاوکاریکردنی یەکترە بۆ پەرەپێدانی کارەکانی ڕەوەندی کوردستانی.

بە گوتەی قارەمان عوسمان، لە کاتی دامەزراندنی کۆنفیدراسیۆنەکەوە، گرنگییەکی زۆر بە گەنجانی کوردی دەرەوەی وڵات دراوە و توانراوە گەنجان لەژێر چەتر و ئاڵای کوردستاندا کۆبکرێنەوە و هەستی نیشتمانییان بەهێز بکرێت.

قارەمان عوسمان جەختی لەوە کردەوە، کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بەرهەمی دید و هزری سەرۆک بارزانییە بۆ دروستکردنی چەترێکی یەکگرتوو بۆ کوردانی دیاسپۆرا، بە ئامانجی پشتگیریکردنی یەکتر و ئەزموونی هەرێمی کوردستان و تەواوی پارچەکانی دیکەی کوردستان.

بەرپرسی نووسینگەی شیفا بارزانی گوتی: ڕۆژ دوای ڕۆژ ئەم چەترە فراوانتر دەبێت و خەڵکی پارچەکانی دیکەی کوردستان دێنە ناویەوە، چونکە دەزانن تاکە سەرکردە و مەرجەعی کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان سەرۆک بارزانییە.

ئاماژە بەوەشدەکات، یەکێک لە هۆکارەکانی زیادبوونی گرنگیپێدانی گەنجان بە کۆنفیدراسیۆنەکە، سەردانی 106 گەنجی دیاسپۆرا بوو بۆ هەرێمی کوردستان و پێشوازی لێکردنیان لەلایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. دەڵێت: ڕێکخراوی کوردستان21، کە زۆرینەی ئەندامەکانی کوردانی ڕۆژئاوای کوردستانن و لە بواری وەرزشدا چالاکن و تۆڕێکی بەرفراوانیان لە شارەکانی ئەڵمانیا و وڵاتانی دیکە هەیە، ئێستا دەیانەوێت بێنە ژێر ئەو چەترە نیشتمانییەی سەرۆک بارزانی دروستی کردووە.

قارەمان عوسمان ئاماژەی بەوەشدا، ئاستێکی زۆر باش لە کۆکردنەوەی کوردانی دیاسپۆرا بەدەست هاتووە و زۆرینەی کۆمەڵە و ڕێکخراوە پەرتەوازەکانی کورد یەکخراون، گوتی: بە ڕێژەیەکی زۆریش توانیمان هاودەنگی و یەکدەنگی بۆ ناو دیاسپۆرای کوردستانی بگەڕێنینەوە، بەڵام هێشتا کاریش ماوە،ئەو جەختی لە بەردەوامبوونی کار و چالاکییەکان کردەوە بۆ ئەوەی خەڵکی زیاتر کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بناسێت و بتوانرێت ئامانجی سەرۆک بارزانی بۆ یەکخستنی کوردانی دیاسپۆرا بە تەواوەتی بێتە دی.

ئەم کۆبوونەوەیە و هاوپەیمانێتییە نوێیە، وەکو هەنگاوێکی گرنگ سەیر دەکرێت بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان گەنجانی کورد لە دیاسپۆرا و نیشتمان، هەروەها پتەوکردنی یەکڕیزی و ناسنامەی نەتەوەیی لە دەرەوەی وڵات.