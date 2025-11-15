دەم پارتی داوای هەڵگرتنی قەییوم لەسەر شارەوانییەکان دەکات

پێش کاتژمێرێک

دەم پارتی لە شاری دیاربەکر، کۆبوونەوەیەکی بە ناوی "کۆبوونەوەی هاوشارەداران و هاوسەرۆکانی ئەنجوومەنی گشتیی شارەکان" ئەنجامدا. لە کۆبوونەوەکەدا، هاوسەرۆکانی دەم پارتی جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە پێویستە دەستبەجێ سیستەمی قەییوم هەڵبوەشێنرێتەوە و ئەو ئاستەنگانەی لەبەردەم کارەکانی شارەوانییەکاندان لاببرێن.

تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی دەم پارتی، ڕایگەیاند: ئەگەر باس لە پرۆسەی دیموکراسی دەکەین، ئەوا پێویستە سەرەتا ئەم قەییومانە لەناوببرێن.

هاوکات، ئەو هاوشارەدارانەی کە قەییوم لە شوێنیان دانراوە، ئاماژەیان بەوەدا، ناکرێت لە لایەکەوە باسی ئاشتی بکرێت و لە لایەکی دیکەوە سیستەمی قەییوم بەردەوام بێت.

عەبدوڵڵا زەیدان، هاوسەرۆکی شارەوانیی وان، گوتی: هیوادارین دەسەڵات و دەوڵەتی تورکیا بە جددییەتەوە هەنگاو بنێن. ئەگەر ئاشتییەک بێتە ئاراوە، ئەگەر تێکۆشانی چەکداری بوەستێت و ڕێگایەکی نوێی سیاسەتی دیموکراتی دەست پێ بکات، پێویستە دەستبەسەرداگرتنی شارەوانییەکان کۆتایی پێبێت و شارەوانییەکان ڕادەستی گەل بکرێنەوە.

بەرپرسانی دەم پارتی جەخت لەوە دەکەنەوە بۆ جێبەجێکردنی دادپەروەری و بەهێزکردنی متمانەی گەل بە پرۆسەکە، پێویستە زیندانیانی سیاسی ئازاد بکرێن و ئەو شارەوانیانەی بە ویستی گەل بەدەستهاتوون، ڕادەستی گەل بکرێنەوە.

ڕوشتو تریاکی، جێگری هاوسەرۆکی دەم پارتی، ڕایگەیاند: دەرفەتێک هەیە. پێویستە دەسەڵات هەنگاوی جددی بنێت. ئەگەر قەییوم بەردەوام بێت و هاوسەرۆکەکانمان وەک سەلاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ لە زیندان بمێننەوە، گەل ئەمە قبوڵ ناکات. چیتر هیچ بنەمایەکی سیاسی و یاسایی بۆ مانەوەی قەییومەکان نەماوە.

بەرپرسانی دەم پارتی چاوەڕوانن پێش سەری ساڵ، لەبارەی هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی قەییوم و ئازادکردنی زیندانیانی سیاسی، هەنگاوی جددی بنرێت و لە ساڵی نوێشەوە دەست بە داڕشتنەوەی یاسایەکی نوێ بکرێت.