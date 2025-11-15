بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی کەشناسیی عێراق: لە هەرێمی کوردستان باران تاوەکوو سبەینێ بەردەوام دەبێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی کەشناسیی عێراق ڕایگەیاند، لە هەرێمی کوردستان باران بەردەوام دەبێت و ئەمشەو ئەگەری بارانی بەلێزمە و هەورە بروسکە هەیە؛ دەشڵێت: ئەو شەپۆلە بارانبارینەی ڕووی لە پارێزگاکانی عێراق کردووە سبەینێ کۆتایی دێت.

شەممە 15یـی تشرینی دووەمی 2025، عامر جابری، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی کەشناسیی عێراق لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، بەگوێرەی دواین پێشبینییەکان ئەو شەپۆلە بارانبارینەی ڕووی لە پارێزگاکانی عێراق کردووە سبەینێ کۆتایی دێت، هاوکات لە پارێزگاکانی ڕۆژئاوای عێراق ئەم شەو شەپۆلەکە کۆتایی دێت،

بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی کەشناسیی عێراق لە بارەی کەشوهەوای کوردستان گوتی:لە هەرێمی کوردستان باران تاوەکوو سبەینێ بەردەوام دەبێت

عامر جابری دەشڵێت: کاریگەری نزمە پاڵەپەستۆ لە ڕۆژئاوای عێراقەوە بەرەو ڕۆژهەڵاتی وڵات دەست پێ دەکات، بەڵام ئەمشەو ئەگەری بارانی بەلێزمە و هەورە بروسکە لە هەندێک ناوچە و بەتایبەتر لە هەرێمی کوردستان هەیە.

هاوکات هەر ئەمڕۆ شەممە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشی پێشبینیکراوی 48 کاتژمێری داهاتووی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت باران بەردەوام بێت و لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانیش بەفر ببارێت.

ئاماژەی بەوەش داوە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی یەکشەممە، 16-11-2025، ئاسمان هەور و باراناوی بێت، لە زۆربەی ناوچەکانیش باران لەسەرەخۆ و بۆ مامناوەند دەبارێت لە هەندێک کات و شوێن بارانی بە لێزمە و هەورە تریشقەی هەیە. هەروەها پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.