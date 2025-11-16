مەسرور بارزانی و باڵیۆزی بەریتانیا لە عێراق، گرنگە حکوومەتی فیدراڵ پابەندی دەستوور بێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە16ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان, پێشوازی لە عیرفان سدیق باڵیۆزی بەریتانیا لە عێراق کرد.

لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی گشتیی عێراق دوای هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران تاوتوێ کرا.

باڵیۆزی بەریتانیا پیرۆزبایی سەرکەوتنی هەڵبژاردنەکان و ئەنجامەکانی لە سەرۆکی حکوومەت کرد و هیوای خواست ئەنجامی هەڵبژاردن ببێتە هۆی ئارامی و سەقامگیریی عێراق و باشتربوونی دۆخی خزمەتگوزارییە گشتییەکان.

سەرۆکی حکوومەت دووپاتی کردەوە، ئەوەی بە لای هەرێمی کوردستانەوە گرنگە ، کارنامە و بەرنامەی حکوومەتی نوێی عێراق و پابەندبوونیەتی بە دەستوور و ڕێککەوتنەکان و چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەدا، هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی پەلەکردن لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێم. لەمبارەیەوە سەرۆکی حکوومەت جەختی کردەوە کە لە دوای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، هەلومەرجێکی نوێ بۆ پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم هاتووەتە ئاراوە.