باڵيۆزى كۆرياى باشوور بۆ کوردستان24: هیوادارین حکوومەتی نوێی عێراق بە زوویی پێکبهێنرێت
ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، لە لێدوانێکی تایبەتدا، لی جۆن ئيل، باڵيۆزى نوێی كۆرياى باشوور له بەغدا، لەبارەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق و ئەنجامەکانی، قسەی بۆ کوردستان24 کرد.
ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.
باڵيۆزى كۆرياى باشوور له بەغدا گوتی "ڕێژەی بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەرزبووە، ئەمەش دەریدەخات هەڵبژاردنەکە سەرکەوتوو بووە."
کۆریای باشوور، وەک ئەوەی باڵیۆزەکەی لە بەغدا جەختی لێ کردەوە "دەخوازێت عێراق سەقامگیر بێت و ببێتە خاوەنی حکوومەتێکی دیموکرات."
باڵيۆزى كۆرياى باشوور هانی لایەنە براوەکانی دا پێکەوە کاربکەن لەپێناو پێکهێنانی حکوومەتی نوێ بە زووی وەکو بناغەیەک بۆ بەدەمەوەچوونی داواکارییەکانی خەڵک.
کۆبوونەوەی لی جۆن ئيل لەگەڵ سەرۆک وەزیران
ئەمە لە کاتێکدایە دوێنێ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، لە هەولێر، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە باڵيۆزە نوێیەکەی كۆرياى باشوور کرد.
بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرۆک وەزیران وێڕای پيرۆزباييکردن له باڵیۆز، ئاماژەی بە دۆستایەتی و پەیوەندیی لەمێژینەی نێوان هەرێمی کوردستان و کۆریا کرد و ههموو پشتیوانییەکی حکوومەتی ههرێمى كوردستانى بۆ پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندیی دوولایەنە دەربڕی.
وەک ئەوەی لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە، باڵیۆزی کۆریا، ستایشی پێشکەوتن و ئاوەدانیی هەرێمی کوردستانی کرد و خواستی وڵاتەکەی بۆ پێشخستنی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان، لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا دووپات کردەوە.
ئاماژە بەوەش کراوە "باڵیۆزی کۆریا، پیرۆزبایيی سەرکەوتنی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عیراق و هەروەها دەستخۆشی ئەنجامدانی پرۆژە و سەرکەوتنی چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشی بۆ بنیاتنانی ژێرخانێکی بەهێزی ئابووری، لە سەرۆکی حکوومەت کرد."