نەدیم زەهاوی: عێراق سەرکردەی وەک مەسرور بارزانی بونیاتنەری پێویستە

پێش دوو ڕۆژ

نەدیم زەهاوی وەزیری پێشووی دارایی بەریتانیا دەڵێت: عێراق پێویستی بە سەرکردەی بونیاتنەری وەک مەسرور بارزانییە، نەوەک سەرکردەی بەلاڕێدابەر.

لەچوارچێوەی کۆڕبەندی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە دهۆک، نەدیم زەهاوی وەزیری پێشووی دارایی بەریتانیا لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24 کە ئیمان دەرباز لەگەڵی ئەنجامداوە گوتی: ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی نوێنەرانی عێراق زۆر لە بەرژەوەندی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بوو، کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش زۆر سەرکەوتووە، لای ئێمە لە بەریتانیا قسەیەکمان هەیە دەڵێین: زۆر گرنگە ژەنەڕاڵێکی ئازابیت و بەختیش یاوەرت بێت.

کۆڕبەندی مێپس لەکاتی خۆیدا کرا

کاتی ئەنجامدانی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی دهۆک، ئەو پرسە بوو کە سەرنجی نەدیم زەهاوی ڕاکێشا بوو، بۆیە لەم بارەوە گوتی: کاتی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە دهۆک، زۆر باشە و لەمە باشتر نەدەبوو، دوای هەڵبژاردنی عێراق دەستبەجێ ئەم کۆڕبەندە کرا، گوتی: بینیتان هەموو سەرکردەکانی عێراق لە دهۆک لەژێر بنمیچێکدا بوون، هەموو ئەکتەرە سیاسییەکانی عێراق هاتوونەتە ئێرە و کۆبوونەتەوە، هەموویان تامەزرۆن بۆ ئەوەی بێنە ئێرە قسەی خۆیان بکەن و بێنە ژێر ئەم بنمیچە، بۆیە کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی دهۆککۆبوونەویەکی زۆر ناوازەیە.

دەنگەکانی پارتی نوێنەرایەتی هێزی کورد دەکات

سەبارەت بە دەنگە بەدەستهاتووەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، زەهاوی ئاماژەی بەوە کرد، ئەو زیاتر لە ملیۆن دەنگەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەدەستی هێنا زۆر گرنگە، ئەمە واتای ئەوەیە، پارتی دیموکراتی کوردستان نوێنەرایەتی کورد دەکات لە پەرلەمان، گوتی: ئەمە گرنگە و زۆر جێی بایەخە.

نیشاندانی هێزی کورد و سەرکردایەتی کورد

لەبارەی ئەو کۆبوونەوانەی سەرکردە باڵاکانی عێراق لە دهۆک لەگەڵ سەرکردە باڵاکانی کوردستان لە چوارجێوەی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی دهۆک، زەهاوی ئاشکرای کرد، کۆبوونەوەی سەرکردە باڵاکانی عێراق لە دهۆک و لەگەڵ سەرۆک بارزانی، نێچیرڤان بارزانی، مەسرور بارزانی، بەهێزیی کورد و سەرکردایەتی کورد نیشان دەدات کە هەموویان هێناوەتە ژێر یەک بنمیچ، ئەمەش چانسێکی گەورەی بۆ کورد هێناوەتە پێش کە نەخشەی داهاتووی عێراق بنەخشێنێت، هەروەها کار بکەن بۆ داهاتووێکی خۆشگوزەران لە عێراقدا.

جیهان چاوەڕێی سەرکردەی وەک مەسرور بارزانی دەکات

نەدیم زەهاوی ستایشی کار و خزمەتەکانی مەسرور بارزانی بۆ خەڵکی کوردستان دەکات و پێی وایە سەرۆک وەزیرانێکی بونیاتنەرە، پێچەوانەی سەرکردەکانی عێراق کە بەلاڕێدابەرن.

زەهاوی گوتی: من سبەینێ لە پانێلەکەی خۆم باسی ئەوە دەکەم و دەڵێم: جیهان چاوەڕێی سەرکردەکان دەکات، کەسێکی وەکو مەسرور بارزانی لە کوردستان کردوویەتی، پێی دەگوترێت سەرکردەیەکی بنیاتنەر، پێچەوانەی ئەو سەرکردانەی لە ناوچەکە پێیان دەگوترێت سەرکردەی بەلاڕێدا بەر، پێویستە عێراق خۆی یەکلایی بکاتەوە، سەرکردەیەکی بنیاتنەنەری وەکو مەسرور بارزانی دەوێت، یاخود سەرکردەیەکی بەلاڕێدابەر.

دەستوور جێبەجێ بکەن

لەبارە کێشە داراییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، نەدیم زەهاوی گوتی: چارەسەرێکی زۆر ئاسان هەیە، ئەویش دەستوور جێبەجێ بکەن، چونکە ئەگەر دەستوور جێبەجێ بکرێت، زۆر ئاسایی هەموو پرسەکان دەکەونە سەر ڕێگەی ڕاست، ناکرێت جیاوازیی لەنێوان هاووڵاتییەکی کورد و هاووڵاتییەکی عەرەب بکرێت لە عێراقدا لە پێدانی مافە دارایی و دەستوورییەکانی، بۆیە هەر کەسێک بێتە سەر حکوومەت، پێویستە بەڵێن بدات دەستوور جێبەجێ دەکات.

لەبارەی حکوومەتی داهاتووی عێراق و ڕۆڵی بەریتانیا لەو بارەوە، نەدیم زەهاوی گوتی: پێویستە حکوومەتی عێراق خزمەتی خەڵکی عێراق و کوردستان بکات بەبێ جیاوازیی، بەریتانیا پشتیوانیی ئەمە دەکات.

ئاماژەی دڵخۆشکەر

سەبارەت بە ئالنگارییەکانی بەردەم حکوومەتی داهاتووی عێراق، زەهاوی ئاماژەی بەوە کرد، ئاماژەی دڵخۆشکەر هەن دوای هاوڕابوون و ڕێککەوتوونی سەرۆک بارزانی و محەممەد شیاع سوودانی لەبارەی هەمووارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن، پێشی وابوو، ئەگەر خەڵکی چاوی لە خۆشگوزەرانی بێت، پێویستە سەرچاوەکانی وڵاتەکە بە یەکسانی دابەش بکرێت.

میدیای کوردستان لە میدیای بەریتانیا پرۆفیشیناڵ ترە

سەبارەت بە میدیای کوردستانیش، زەهاوی گوتی: سەیری میدیای کوردی بکەن، ئەو میدیایەی لە کوردستان هەیە، باشترین میدیایە و زۆر پرۆفیشیناڵە، زۆر پرۆفیشیناڵترە لەوەی لە بەریتانیا هەیە، من کە دەبینم ئەو میدیا جوانانەتان هەیە، گەنجی کورد زۆر بە وزەن بۆ ئەوەی بێنە پێشەوە و لە ئاستی نێودەوڵەتیدا باش بن، گوتی: ئێوە سەرچاوەی مرۆیی و سەرچاوەی سروشتیتان هەیە، کێکەکەتان گەورەیە و ئەگەر بە دادپەروەری دابەشی بکەن، خۆشگوزەرانی بۆ هەمووان دێنێت، بۆیە دووپاتی دەکەمەوە، دەستوور جێبەجێ بکەن، هەمووان سوودی لێ دەبینن.

وەک مەسرور بارزانی بونیاتنەر بن

سەبارەت بە دۆخی عێراق، نەدیم زەهاوی گوتی: دوای ڕووخانی سەددام حوسێن، دەستوورەدانی دەرەکی بەردەوام بووە لە سیاسەتی عێراقدا، زۆرێک لە خەڵک تێکدەر بوون، وەک مەسرور بارزانی بونیاتنەر نەبوون.