پارتی: هەوڵێک هەیە بۆ دەستوەردان لە ئەنجامی هەڵبژاردن

کوردستان مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان هەڵبژاردنی 2025 کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق

مەكتەبی سیاسیی پارتی دیموكراتی كوردستان، ئاشکرای کرد، هەواڵێك هەیە بۆ دەستوەردان لە ئەنجامی هەڵبژاردن. جەختی لەوە کردەوە، بە هیچ شێوەیەك دەستوەردان و گۆڕینی ئەنجامی هەڵبژاردن بە گشتی و كۆتاكان بە تایبەتی، قبووڵكراو نین.

سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، مەكتەبی سیاسیی پارتی دیموكراتی كوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، پرۆسەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، لە كەشوهەوایەكی دیموكراسییانە، ئازادانە و بە ڕێكوپێكی و شەفافانە بەڕێوە چوو.

لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە، لیست و قەوارە سیاسییەكان و کاندیدی كۆتاكان بە گوێرەی یاسا بەركارەكان و ڕێنماییەكان بەشدارییان لە هەڵبژاردن كرد.

 مەكتەبی سیاسیی پارتی دیموكراتی كوردستان، ئاشکرای کرد، لێرە و لەوێ گوێبیست دەبین كە هەوڵێک هەیە بۆ دەستوەردان لە ئەنجامی هەڵبژاردن، بە تایبەتی كۆتاكان و گۆڕینی ئەنجام.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، وەک مەكتەبی سیاسیی پارتی بە هیچ شێوەیەك دەستوەردان و گۆڕینی ئەنجامی هەڵبژاردن بە گشتی و كۆتاكان بە تایبەتی قبووڵكراو نین و بە هێڵی سووری دادەنێین.

مەكتەبی سیاسیی پارتی، باسی لەوە کردووە، لە ئەگەری دەستوەردان و گۆڕانكاری لە ئەنجامە ڕاگەیاندراوەکان لە لایەن كۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق، هەڵوێستی سیاسی جیددیمان دەبێت.

 
 
 
 
 
 
 
