نێچیرڤان بارزانی: حکوومەتی داهاتووی عێراق ئاسان پێکدەهێندرێت

پێش دوو ڕۆژ

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24 گوت: حکوومەتی داهاتووی عێراق ئاسانتر لە جارانی پێشوو پێک دەهێندرێت.

سێشەممە 18ـی تشرینی دووەمی 2025، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەچوارچێوەی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی دهۆک، لە وەڵامی پرسیاری کوردستان24 کە ئیمان دەرباز لەبارەی پێکهێنانی کابینەی داهاتووی حکوومەتی عێراقی لێی کرد کە ئایا ئاسان پێکدەهێندرێت؟ نێچیرڤان بارزانی وەڵامی دایەوە و گوتی: پێم وایە زەحمەت نابێت و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق لە جارانی پێشوو ئاسانتر دەبێت، سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بە کۆبوونەوەی لایەنە شیعییەکانی عێراق دا کە دوێنێ بڕیاری خۆیان لەو بارەوە داوە.

نێچیرڤان بارزانی ڕایگەیاند: ئەو دۆخەی ئێستا عێراق پێیدا تێپەڕ دەکات، پێویستی بەوە هەیە بەزووترین کات حکوومەت پێکبهێندرێت، هیوای خواست پێکهێنانی حکوومەتەکە درێژە نەکێشێت و بەزووترین کات دەستبەکاربێت.