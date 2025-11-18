سەرۆک وەزیرانی عێراق گەیشتە مێپس 2025

پێش کاتژمێرێک

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق گەیشتە زانکۆی ئەمریکی – دهۆک بۆ بەشداریکردن لە شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 2025).

کۆڕبەندەکە کاتژمێر 10:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، بە بەشداریی سەرۆک بارزانی و ئامادەبوونی سەرکردە باڵاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، دەستپێدەکات. کۆمەڵێک گوتار و شەش پانێڵ لەسەر ڕەوشی ئاسایش، پرسی وزە، ئاڵنگارییەکانی کەشوهەوا، بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، پرسی ئابووری و وزە پێشکەش دەکرێن.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتاری بەخێرهاتنی کۆڕبەندەکە پێشکەش دەکات، دواتر هەر یەکە لە سەرۆک بارزانی؛ فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەی باڵای دادوەری عێراق؛ محەممەد حەسەن، نوێنەری نەتەوەیەکگرتووەکان لە عێراق؛ عەممار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمە؛ موسەننا سامەڕایی، سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم و خەمیس خەنجەر، سەرۆکی هاوپەیمانی سیادە؛ گوتار پێشکەش دەکەن.

دوای پێشکەشکردنی گوتارەکان، دیدارێکی تایبەت لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ساز دەکرێت کە تێیدا باس لە دۆخی ئێستای جیهان و ناوچەکە، هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و چەندان پرسی دەکرێت.

لە ڕۆژی یەکەمی کۆڕبەندەکە شەش پانێل بەڕێوەدەچن؛ لە کاتژمێر 12:00ـی نیوەڕۆوە دەستپێدەکەن تا کاتژمێر 09:00ـی شەو.