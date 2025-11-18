پێشەوا هەورامانی: لە مێپس گفتوگۆ لەسەر داهاتووی حکوومەتی عێراق دەکرێت
ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (MEPS) لە دهۆک دەستیپێکرد. تێیدا پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، سەرجەم میوانەکان گەیشتوونەتە شوێنی کۆڕبەندەکە، کە دیارترینیان محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق و ژمارەیەک لە وەزیرانن.
هەورامانی ئاماژەی بەوەدا، کۆڕبەندی ئەمساڵ جیاواز دەبێت و لە "ناو هەلومەرجێکی هەستیاردا" بەڕێوەدەچێت، بەتایبەت کە ئەمە یەکەم کۆڕبەندی MEPSـە دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق. بەشێک لە لایەنە براوەکانی هەڵبژاردن لە کۆڕبەندەکەدا ئامادەن و چاوەڕوان دەکرێت گفتوگۆیەکی چڕ لەسەر دۆخی ئێستای عێراق و ئەنجامی هەڵبژاردنەکان بکرێت.
گوتەبێژی حکوومەت ڕوونیشی کردەوە، جگە لە وتار و پانێڵەکان، کۆمەڵێک کۆبوونەوەی گرنگ لە پەراوێزی کۆڕبەندەکەدا ئەنجام دەدرێن. لەوانەش، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەیەکی تایبەتی لەگەڵ محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، دەبێت.
پێشەوا هەورامانی هیواخواز بوو، کۆڕبەندەکە ببێتە سەکۆیەک بۆ پیرۆزباییکردن لە نێوان سەرکەوتووانی هەڵبژاردن و گفتوگۆکردن لەسەر ئەنجامەکانی، کە لەوانەیە ڕێ خۆش بکات بۆ دیاریکردنی ئاراستەی حکوومەتی داهاتووی عێراق.
ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، دهۆک میوانداری شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (MEPS) کرد، کە وەک پلاتفۆرمێکی گرنگ بۆ گفتوگۆکردن لەسەر داهاتووی ناوچەکە خزمەت دەکات.
کۆڕبەندەکە بە ئامادەبوونی سەرۆک مەسعود بارزانی، بەڕێوەدەچێت و ژمارەیەکی زۆر لە سەرکردە باڵا هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان لە خۆ دەگرێت.
لە چوارچێوەی کۆڕبەندەکەدا، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، و محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، لەگەڵ سەدان سەرکردەی سیاسی، دیپلۆمات و کەسایەتی ئەکادیمی بەشدار دەبن.
ئامانجی سەرەکی MEPS ئەمساڵ، تاوتوێکردنی ململانێ و ئالنگارییەکانی ئێستای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، لەگەڵ دۆزینەوەی ڕێگەچارەی درێژخایەن و بەدەستهێنانی ئاشتییەکی بەردەوام لە ناوچەکەدا. چاوەڕوان دەکرێت گفتوگۆکان تیشک بخەنە سەر دۆخی هەرێمی کوردستان و عێراق بەگشتیی، لەگەڵ ڕوانینێک بۆ ئاسایشی گشتیی و سەقامگیری ناوچەکە.