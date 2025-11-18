پێشەوا هەورامانی: لە مێپس گفتوگۆ لەسەر داهاتووی حکوومەتی عێراق دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (MEPS) لە دهۆک دەستیپێکرد. تێیدا پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، سەرجەم میوانەکان گەیشتوونەتە شوێنی کۆڕبەندەکە، کە دیارترینیان محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق و ژمارەیەک لە وەزیرانن.

هەورامانی ئاماژەی بەوەدا، کۆڕبەندی ئەمساڵ جیاواز دەبێت و لە "ناو هەلومەرجێکی هەستیاردا" بەڕێوەدەچێت، بەتایبەت کە ئەمە یەکەم کۆڕبەندی MEPSـە دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق. بەشێک لە لایەنە براوەکانی هەڵبژاردن لە کۆڕبەندەکەدا ئامادەن و چاوەڕوان دەکرێت گفتوگۆیەکی چڕ لەسەر دۆخی ئێستای عێراق و ئەنجامی هەڵبژاردنەکان بکرێت.

گوتەبێژی حکوومەت ڕوونیشی کردەوە، جگە لە وتار و پانێڵەکان، کۆمەڵێک کۆبوونەوەی گرنگ لە پەراوێزی کۆڕبەندەکەدا ئەنجام دەدرێن. لەوانەش، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەیەکی تایبەتی لەگەڵ محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، دەبێت.

پێشەوا هەورامانی هیواخواز بوو، کۆڕبەندەکە ببێتە سەکۆیەک بۆ پیرۆزباییکردن لە نێوان سەرکەوتووانی هەڵبژاردن و گفتوگۆکردن لەسەر ئەنجامەکانی، کە لەوانەیە ڕێ خۆش بکات بۆ دیاریکردنی ئاراستەی حکوومەتی داهاتووی عێراق.