سوودانی لە مێپس: لەگەڵ سەرۆک بارزانی لەبارەی یاسای هەڵبژاردن هاوڕام

پێش 21 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە دیدارێکی تایبەتدا، لە پەراوێزی بەڕێوەچوونی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 2025)، ڕایگەیاند "هاوڕام لەگەڵ سەرۆک بارزانی کە یاسای ئێستای هەڵبژاردن دەنگێکی زۆری لایەنە سیاسییەکان دەفەوتێنێت، زۆر دەنگی هاوپەیمانییەکشمان بەهۆی ئەم یاسایەوە لە دەست دا. پێویستە لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان بگەینە ڕێککەوتن بۆ دانانی یاسایەکی نوێی هەڵبژاردن کە گوزارشت لە دەنگی ڕاستەقینەی دەنگدەران بکات، چونکە لە یاساکەی ئێستادا، جیاوازییەکی زۆر لە نێوان دەنگی دەنگدەران و ژمارەی کورسییەکانی پەرلەماندا هەیە."

