سوودانی لە مێپس: هیچ هۆکارێک نییە نەریتی دابەشکردنی پۆستی سێ سەرۆکایەتییەکە بگۆڕین

ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە دیدارێکی تایبەتدا، لە پەراوێزی بەڕێوەچوونی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 2025)، لەبارەی پێدانی پۆستی سەرۆک کۆمار بە سوننە ڕایگەیاند "ئەو نەریتە سیاسییەی لە دوای 2003ـەوە لە عێراق هەیە بۆ دابەشکردنی پۆستی سێ سەرۆکایەتییەکە بەسەر کورد، سوننە و شیعەدا، بە ڕەچاوکردنی بەرژەوەندیی هەموو گەلی عێراق بووە و ئێستا هیچ هۆکارێک نییە بۆ نەهێشتنی ئەو نەریتە."

