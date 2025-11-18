سوودانی لە مێپس: تا ساڵی 2028 هاوردەکردنی غاز ڕادەگرین
سیاسی

سوودانی لە مێپس: هیچ هۆکارێک نییە نەریتی دابەشکردنی پۆستی سێ سەرۆکایەتییەکە بگۆڕین

کوردستان مێپس 25

ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە دیدارێکی تایبەتدا، لە پەراوێزی بەڕێوەچوونی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 2025)، لەبارەی پێدانی پۆستی سەرۆک کۆمار بە سوننە ڕایگەیاند "ئەو نەریتە سیاسییەی لە دوای 2003ـەوە لە عێراق هەیە بۆ دابەشکردنی پۆستی سێ سەرۆکایەتییەکە بەسەر کورد، سوننە و شیعەدا، بە ڕەچاوکردنی بەرژەوەندیی هەموو گەلی عێراق بووە و ئێستا هیچ هۆکارێک نییە بۆ نەهێشتنی ئەو نەریتە."

