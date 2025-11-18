سەرۆك بارزانی و عەممار حەکیم دەخوازن ئەنجامەکانی هەڵبژاردن لە خزمەتی بەرژەوەندییەکانی خەڵکی عێراق بێت

پێش دوو ڕۆژ

سەرۆک بارزانی و عەممار حەکیم، لە شاری دهۆک کۆبوونەوە و هیوایان خواست ئەنجامەکانی هەڵبژاردن لە خزمەتی بەرژەوەندییەکانی خەڵکی عێراق و پێکهاتەکانی بێت.

رۆژی سێشەممە 18ی تشرینی دووەمی 2025، لە شاری دهۆک سەرۆك مسعود بارزانی لەگەڵ سەید عەممار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی کۆبووەوە.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، لە کۆبوونەوەکەدا هەردوولا دڵخۆشی خۆیان بە سەرکەوتنی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق دەربڕی و هیوایان خواست کە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن لە خزمەتی بەرژەوەندییەکانی خەڵکی عێراق و پێکهاتەکانی بێت.