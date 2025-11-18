سەرۆک بارزانی لەگەڵ موسەننا سامەرائی هەنگاوەکانی قۆناغی دوای هەڵبژاردن تاوتوێ دەکەن
سەرۆک بارزانی و موسەننا سامەرائی، هەنگاوەکانی قۆناغی دوای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقیان تاوتوێ کرد.
ڕۆژی سێشەممە 18ی تشرینی دووەمی 2025 لە شاری دهۆک، سەرۆک مەسعود بارزانی لەگەڵ موسەننا سامەرائی سەرۆکی هاوپەیمانێتی عەزم کۆبووەوە .
بەپێیڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، لە کۆبوونەوەکەدا هەردوولا تیشکیان خستە سەر سەرکەوتنی ئەنجامدانی پڕۆسەی هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و هەروەها هەنگاوەکانی قۆناغی دوای هەڵبژاردن تاوتوێ کرا.