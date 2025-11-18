سەفین دزەیی: حکوومەتی هەرێم پشتیوانی پرۆسەی ئاشتی دەکات لە تورکیا

پێش دوو ڕۆژ

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێم گوتی: پێویستە هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بمێننەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پانێلێکدا لە کۆڕبەندی مێپس ڕایگەیاند: هێزەکانی هاوپەیمانان و بەتایبەتی ئەمەریکا پاڵپشتیەکی زۆری هێزی پێشمەرگەیان کرد لە شەڕی دژ بە تیرۆرستانی داعش، بۆیە پێویستە ئەم هێزانە لە هەرێمی کوردستان بمێنەوە، ئێمە ڕووبەڕووی ئاڵنگاری بووینەوە، بەڵام هێزەکانی هاوپەیمانان یارمەتی ئێمەیان دا و توانیمان بەسەریان زاڵ بین.

سەفین دزەیی، گوتی: پێویستە ئەم هێزانە لێرە بمێننەوە و هەروەها دەبێت ڕێککەوتنێک لە نێوان ئەمەریکا و عێراق و وڵاتانی دیکە دا هەبێت، هەروەها پێویستە ئاست و هێزی سوپای عێراق بەرزبکرێتەوە و گرنگی زیاتری پێبدرێت.

دەربارەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، سەفین دزەیی ئاماژەی بەوە دا، پرۆسەکە چووەتە قۆناغێکی نوێ و کۆمیسیۆنێکی تایبەت دروستکراوە بە ڕەزامەندی هەموو لایەنە سیاسییەکانی ئەو وڵاتە، سەرۆک بارزانی و نێچیرڤان و بارزانی و مەسرور بارزانی، پشتیوانی و ئامادەیی خۆیان بۆ پرۆسەکە دەربڕیوە، بۆ ئەوەی کۆتایی بە شەڕ و ئاڵۆزییەکان بێت.

لەسەر بارودۆخی سووریا، گوتی: قۆناغێکی نوێ لەو وڵاتە دەستیپێکردووە، پێویستە ڕێککەوتنی نێوان مەزڵووم عەبدی وئەحمە شەرع جێبەجێبکرێت و سەرۆک بارزانی زۆر پشتیوانی لایەنە کوردییەکانی سووریای کرد بۆ ئەوەی لەناوخۆدا بگەنە ڕێککەوتن و یەکڕیز و یەک هەڵوێست بن.

کۆڕبەندەکە کاتژمێر 10:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، بە بەشداریی سەرۆک بارزانی و ئامادەبوونی سەرکردە باڵاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، دەستپێدەکات. کۆمەڵێک گوتار و شەش پانێڵ لەسەر ڕەوشی ئاسایش، پرسی وزە، ئاڵنگارییەکانی کەشوهەوا، بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، پرسی ئابووری و وزە پێشکەش دەکرێن.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتاری بەخێرهاتنی کۆڕبەندەکە پێشکەش دەکات، دواتر هەر یەکە لە سەرۆک بارزانی؛ فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەی باڵای دادوەری عێراق؛ محەممەد حەسەن، نوێنەری نەتەوەیەکگرتووەکان لە عێراق؛ عەممار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمە؛ موسەننا سامەڕایی، سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم و خەمیس خەنجەر، سەرۆکی هاوپەیمانی سیادە؛ گوتار پێشکەش دەکەن.

دوای پێشکەشکردنی گوتارەکان، دیدارێکی تایبەت لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ساز دەکرێت کە تێیدا باس لە دۆخی ئێستای جیهان و ناوچەکە، هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و چەندان پرسی دەکرێت.

لە ڕۆژی یەکەمی کۆڕبەندەکە شەش پانێل بەڕێوەدەچن؛ لە کاتژمێر 12:00ـی نیوەڕۆوە دەستپێدەکەن تا کاتژمێر 09:00ـی شەو.