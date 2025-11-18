بەنگین ڕێکانی: مووچەی مانگەکانی 9 و 10ـی مووچەخۆرانی هەرێم دێت

پێش دوو ڕۆژ

لە کاتی بەڕێوەچوونی کۆڕبەندی مێپس لە شاری دهۆک، وەزیری ئاوەدانکردنەوەی عێراق لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، جەختی لەوە کردەوە، مووچەی مانگی 9 و 10ـی مووچەخۆرانی هەرێم لەلایەن عێراقەوە دەنێردرێت.

سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، بەنگین ڕێکانی، وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی عێراق، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: دوێنێ وەزارەتی دارایی و ئابووری عێراق نووسراوی فەرمی کردووە بۆ ئەوەی 120 ملیار داهاتی نانەوتی و لیستی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم لەلایەن حکوومەتی کوردستانەوە بنێردرێت، بۆ ناردنی مووچەی مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ.

وەزیری ئاوەدانکردنەوە گوتی: مووچەی مانگی تشرینی یەکەمیش دێت و هەروەها حکوومەتی هەرێم و عێراق گفتوگۆدەکەن لەسەر ڕەوانەکردنی مووچەی مانگەکانی 11 و 12.

دەربارەی پۆستی سەرۆك كۆماری عێراقیش، بەنگین رێکانی ئاماژەی بەوە دا، پۆستی سەرۆك كۆمار مافی كوردە و لەنێوخۆدا گفتوگۆی لەبارەوە دەكرێت، بەتایبەتی لەنێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان.

هاوکات ئەمڕۆ سێشەممە، وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، سبەی چوارشەممە، 120 ملیار دینار وەک پشکی گەنجینەی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی ئەیلوول بەشێوەی کاش دەخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدراڵی لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق.