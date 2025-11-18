شاخەوان عەبدوڵڵا: بۆ گەڕانەوەی دادپەروەری بۆ هەڵبژاردن پێویستە یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە

پێش دوو ڕۆژ

شاخەوان عەبدوڵڵا ڕایگەیاند، یاسای ئێستای هەڵبژاردن لە عێراق دادپەروەری تێدا نییە، بۆیە کورد نەیتوانی زیاتر لە نیوەی کورسییەکانی کەرکووک بە دەست بهێنێت، بەڵام کەرکووکییەکان دڵنیا دەکەینەوە داکۆکیکارێکی سەرسەختی مافەکانیان دەبین لە بەغدا.

شاخەوان عەبدوڵڵا، کاندیدی دەرچووی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق، بە کوردستان24ـی گوت: یاسای ئیستای هەڵبژاردن پێویستە هەموار بکرێتەوە چونکە نەیتوانیوە دادپەروەری بە دی بهێنێت، دەبێت بە یاسایەکی نوێ عێراق بکرێت بە یەک بازنەی هەڵبژاردن تاوەکو دادپەروەری بە دی بێت.

گوتیشی: بە داخەوە لەم هەڵبژاردنە تەنیا چەند هەزار دەنگێکمان کەم بوو بۆ ئەوەی کورسییەکی تر بۆ پارتی بەدەست بهێنین لە کەرکووک، بە هۆی سیاسەتە یەک لە دوای یەکەکانی تەعریب بەشێکی زۆری لە کوردانی کەرکووک نەیانتوانی بگەڕێنەوە بۆ کەرکووک و بەشداری هەڵبژاردن بکەن بۆیە دەنگی کورد لە کەرکووک زیادی نەکرد.

ڕاشیگەیاند، کەرکووکییەکان دڵنیا دکەینەنەوە داکۆکیکارێکی سەرسەختی مافەکانی خەڵکی کەرکووک دەبین لە بەغدا و ناهێڵین هیچ یاسایەک دژی کورد لە پەرلەمانی عێراق دەربچێت.

شاخەوان عەبدوڵڵا گوتیشی: عێراق پێویستی بە دامەزراندنی ئەنجومەنی فیدراڵی هەیە تاوەکو بە هەماهەنگیی هەرێمی کوردستان و پارێزگاکان یاسایەکی شایستە و یەکانگیر لەگەڵ مادەی 92ـی دەستووری عێراقی بنووسرێت و لە پەرلەمانیش پەسەند بکرێت، بەم جۆرە دەتوانرێت سیستمێکی فیدراڵی کارا لە عێراق جێبەجێ بکرێت.