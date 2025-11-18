ئامینە زکری: پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق مافی کوردە

پێش دوو ڕۆژ

ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، ئەو هەلومەرجەی پێش هەڵبژاردنی عێراق هەبوو، دوای هەڵبژاردن جیاواز دەبێت.

سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەو هەلومەرجەی پێش هەڵبژاردنی عێراق و دوای هەڵبژاردن جیاواز دەبێت، هەروەها گفتوگۆکان جیاوازدەبن بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ، جەخت لەوە دەکاتەوە ئەو ئۆفەرەی پێشتر هەیانبووە ئێستا نابێت.

ئامینە زکری گوتی: یەکێک لەو بنەمایانە عێراقی نوێی لەسەر دامەزرا، پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق بۆ کورد و پۆستی سەرۆک وەزیران بۆ شیعە و سەرۆکی پەرلەمان بۆ سووننە و ئەمە بووەتە بنەما و بەردەوامی لەسەر هەیە.

یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت و سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەم، دەنگدانی گشتیی و تایبەت بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەچوو.

هەروەها پارتی دیموکراتی کوردستان ملیۆنێک و سەد و یەک هەزار و 357 دەنگی بە دەست هێناوە، لە سێ پارێزگا بووەتە هێزی یەکەم.