شاندێکی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیا سەردانی ئۆجەلان دەکات
سیاسی

فارس عیسا: پێشتر ڕێککەوتن لە بارەی ناردنی مووچەوە کراوە

فارس عیسا، سەرۆكی نوێنەرایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە بەغدا
فارس عیسا، سەرۆكی نوێنەرایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە بەغدا
کوردستان ناردنی مووچە هەرێمی کوردستان عێراق

سەرۆكی نوێنەرایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە بەغدا، گوتی: بۆ مووچەی مانگەکانی 10، 11 و 12 ، پێویست بە چوونی شاند بۆ بەغدا ناکات، چونكە پێشتر ڕێککەوتنی لەسەر کراوە. 

سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، فارس عیسا، سەرۆكی نوێنەرایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە بەغدا، بە كوردستان24ـی ڕاگەیاند: شاندێكی تەكنیكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لەبارەی چەند پرسێك  لە بەغدا بوون.

جەختی لەوە کردەوە، بۆ مووچەی مانگەکانی 10، 11 و 12 ، پێویست بە چوونی شاند بۆ بەغدا ناکات، چونكە پێشتر ڕێككەوتن لەسەر پرسی نەوت، بە بانكی مووچەخۆران و  بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیران بۆ ناردنی داهاتی نانەوتی بۆ عێراق هەیە.

سەرۆكی نوێنەرایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە بەغدا، گوتی: بە گوێرەی یاسای بودجە کە تا 31 ـی 12 ئەمساڵ كارایە، دەبێت هەموو عێراقییەكان لێی سوودمەند بن و ئێمەش وەك ئەوان لەو سوودمەند بین و پێویست ناكات مامەڵەیەكی سیاسی لەگەڵ ئێمە بكەن.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment