دیداری تایبەتی مەسرور بارزانی لە کۆڕبەندی مێپس دەستیپێکرد

پێش دوو ڕۆژ

ئەمڕۆ چوارشەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، دیداری تایبەتی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25)، دەستیپێکرد.

لە دیدارەکەدا سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، باسی دۆخی عێراق و ناوچەکە، ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پێکهێنانی هەردوو حکوومەتی نوێی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و چەندان پرسی دیکەی گرنگ دەکات.

بینەری دیداری تایبەتی سەرۆک وەزیران بن: