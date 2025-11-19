شاندێکی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیا سەردانی ئۆجەلان دەکات
دیداری تایبەتی مەسرور بارزانی لە کۆڕبەندی مێپس دەستیپێکرد

ئەمڕۆ چوارشەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، دیداری تایبەتی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان  لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25)، دەستیپێکرد. 

لە دیدارەکەدا سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، باسی دۆخی عێراق و ناوچەکە، ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پێکهێنانی هەردوو حکوومەتی نوێی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و چەندان پرسی دیکەی گرنگ دەکات. 

بینەری دیداری تایبەتی سەرۆک وەزیران بن:

 
 
 
 
 
 

 

 

