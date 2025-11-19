شاندێکی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیا سەردانی ئۆجەلان دەکات
سیاسی

مەسرور بارزانی لە مێپس: پارتی چەترێکە بۆ هەموو خەڵکی عێراق و کوردستان

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە مێپس
سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە مێپس
کوردستان

ئەمڕۆ چوارشەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دیدارێکی تایبتەدا، لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25)، لە زانکۆی ئەمەریکی – دهۆک، ڕایگەیاند "کاتێک خزمەتکردنی خەڵک دەبێتە ئامانجی سەرەکیی حکوومەت، حکوومداری باش و بەڕێوەبەردن ئاسان دەبێت. ئێمەش لە چەند ساڵی ڕابردوودا هەر ئەمەمان کردووە و هاووڵاتیمان کردووەتە سەنتەر. من پێموایە، لە هەڵبژاردنی ڕابردوو، هاووڵاتییان دەنگیان بەو حزبە سیاسییە دا کە خزمەتی خەڵک دەکات. پارتی خزمەتی هەمووانی کردووە، چەترێک بووە بۆ هەموو ئەو کەسانەی لە عێراق و کوردستان دەژین. بە هۆی سەرکردایەتییەکەییەوە، هەموو ئایین و پێکهاتەکان باوەڕیان بە پارتی و بەرنامەکانی هەیە."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment