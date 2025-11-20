شاندێکی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ گفتوگۆی پێکهێنانی حکوومەت سەردانی هەولێر دەکات

پێش 21 کاتژمێر

سەردانەکانی شاندی دانوستانكاری چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پێكهێنانی حكوومەتی عێراق، بەم زووانە دەست پێدەكات، تا ناوەڕاستی هەفتەی داهاتوو شاندەکە سەردانی هەولێر دەکات و لەگەڵ سەرۆک بارزانی کۆدەبێتەوە.

چوارچێوەی هەماهەنگی، دوو لیژنەی بۆ ئەم پرس و گفتوگۆیانە پێکهێناوە، یەکێکیان لیژنەی دانوستاندنکاری چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ پێکهێنانی حکوومەت و لە نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، هادی عامری، ئەمینداری ڕیکخراوی بەدر،ئەحمەد ئەسەدی سەرۆکی هاوپەیمانی سەندی وەتەنی، پێكهاتووە، لیژنەی دووەمیش بۆ دەستنیشانکردنی سەرۆک وەزیران، کە پێک دێت لە عەمار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمە، هومام حەموودی، سەرۆكی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی، عەبد سادە فرێجی ئەمنیداری گشتیی هاوپەیمانی نەهجی وەتەنی.

عەباس موسەوی، ڕاوێژکاری هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەم نزیکانە سەرۆک مەسعود بارزانی و نووری مالیکی، دیدارێک ئەنجام دەدەن بۆ تاوتوێکردنی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق. ئاماژەشی دا، لە هەڵەکانی ڕابردوو دەرکەوت بەبێ جێبەجێکردنی بنەماکانی هاوسەنگی، هاوبەشی و سازان، ناتوانین وڵات بەڕێوە ببەین.

هەر لەمبارەیەوە، فەهد جبوری، سەرکردە لە ڕەوتی حیکمە بەكوردستان24ـی گوت: سەردانەکانی شاندی دانوستاندنكاری چوارچێوەی هەماهەنگیی بۆ پێكهێنانی حكوومەتی عێراق بەم زووانە دەست پێدەكات و تا ناوەڕاستی هەفتەی داهاتوو شاندەکە دەگاتە هەولێر.

گوتیشی: ڕەوتی حیکمە کاندیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران نابێت، بەڵام جگە لەو 12 کەسەی خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق کاندید کردووە، ئەگەری هەیە نوری مالیکی و هادی عامریش لە ڕۆژانی داهاتوو خۆیان کاندید بکەن.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، هەر لەگەڵ ڕاگەیاندنی ئەنجامە سەرەتاییەکانی هەڵبژاردن، چوارچێوەی هەماهەنگی، بەخێرایی هەنگاوەکانیان بۆ پێکهێنانی حکوومەت چڕ کردووەتەوە و دەستیان بە کۆبوونەوەکانیان کردووە.

کوردستان24 زانیویەتی، هەفتەی داهاتوو، لیژنەی دەستنیشانکردنی سەرۆکوەزیران، چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەو کەسانە ئەنجام دەدات کە خۆیان بۆ ئەم پۆستە کاندید کردووە، دیارترینیشیان، محەممەد شیاع سودانی، سەرۆکی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق، حەمید شەتری، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری عێراقن.