باخچەلی بەڵێنی چوونە ئیمراڵی دەدات و ئەردۆغان و ئۆزەلیش لە دوو بەرەی جیاوازدان

پێش 18 کاتژمێر

جارێکی دیکە دەرگای هیوا بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی و دیداری ئیمراڵی لە تورکیا کرایەوە، ئەمەش دوای لێدوانە شۆکێنەر و دەستپێشخەرەکەی دەوڵەت باخچەلی، کە ئامادەیی خۆی نیشان دا بۆ ئەوەی بە پێی خۆی بچێتە ئیمراڵی، بڕیارە ڕۆژی هەینی پەرلەمانی تورکیا هەنگاوێکی کردەیی لەم بارەیەوە بنێت.

گۆڕانی مێژوویی باخچەلی

دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە کە ساڵانێک بوو هەر کەسێک ناوی عەبدوڵڵا ئۆجالانی هێنابا بە خیانەتکار وەسفی دەکرد و داوای لەسێدارەدانی دەکرد، ئێستا وەک ئەندازیاری پرۆسەی نوێی ئاشتی دەردەکەوێت، باخچەلی لە دوایین لێدوانیدا بە ڕاشکاوی گوتی: ئەگەر کۆمیسیۆنی پەرلەمان نەچێتە ئیمراڵی، ئەگەر پێویست بکات، من خۆم دەچم، ئەم قسەیە نەک تەنها ئومێدی بۆ دیداری ئۆجەلانی گەڕاندەوە، بەڵکو ئاماژەیە بۆ گۆڕانکارییەکی ڕیشەیی لە سیاسەتی ئەو حزبە نەتەوەپەرستەدا.

هەینی یەکلاکەرەوە

بەگوێرەی زانیارییەکان، بڕیارە سبەی هەینی، کۆمیسیۆنی تایبەت بەم پرسە (کۆمیسیۆنی پاڵپشتیی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی) کۆببێتەوە بۆ تاوتوێکردنی ناردنی شاندێک بۆ زیندانی ئیمراڵی، فەتی یڵدز، یاریدەدەری سەرۆکی مەهەپە ئاشکرای کرد کە بڕیارەکە دەخرێتە دەنگدانەوە و بۆ پەسەندکردنی پێویستی بە دەنگی زۆرینەی ڕەها (31 دەنگ لە کۆی ئەندامان) هەیە.

پشتیوانیی ئەردۆغان

لە بەرانبەردا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ هەنگاوەکانی هاوپەیمانەکەی دەربڕی. ئەردۆغان ڕایگەیاند: لە پرۆسەی 'تورکیای بێ تیرۆردا بە هەستیاری و ئاگاییەوە هەنگاو دەنێین، باخچەلی بە بوێرییەوە بەشداری لەم پرۆسەیەدا کردووە و باوەڕم وایە کۆمیسیۆنەکە لەپێناو یەکێتی و ئایندەی تورکیا، دروستترین بڕیار دەدات.