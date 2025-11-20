ئابووری

دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران دەنگۆیەک ڕەتدەکاتەوە

کوردستان

ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران، گەشتیاران و بازرگانان و کۆمپانیاکان و پیشەوەران لە دەنگۆیەک ئاگادار دەکاتەوە.

پێنجشەممە 20ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران ڕوونکردنەوەیەکی بڵاوکردووەتەوە و تێیدا  ئاگاداری تەواوی هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەتایبەتی گەشتیاران و بازرگانان و کۆمپانیاکان و پیشەوەران دەکاتەوە، دەنگۆیەک بڵاو بووەتەوە سەبارەت بە داخستنی دەروازەکەمان بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەمەبەستی کەمکردنەوەی قەرەباڵغی  لەسەر دەروازەکەمان.    

دەڵێت: سەبارەت بەم دەنگۆیانە هەموو لایەک ئاگادار دەکەینەوە بابەتی داخستنی دەروازەکەمان دوورە لە ڕاستی. 

ئاماژە بەوەش دەکات کە، ڕێکارەکان تەنها پەیوەستە بە هاتوچۆی کۆڵبەران لە نێوان دەروازەی تەمەرچین و دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران.  

 
 
 
 
