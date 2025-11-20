عێراق دووەم هەناردەکاری نەوتی خاو بووە بۆ ئەمەریکا

پێش ڕۆژێک

ئیدارەی وزەی ئەمەریکا ڕایگەیاند، لەمانگی ئابی ڕابردوودا، ئەمەریکا زیاتر لە 40 ملیۆن بەرمیل نەوتی لە وڵاتانی ئەندام لە ئۆپێک هاوردەکردووە، کە عێراق دووەم وڵاتی هەناردەکاری نەوت بووە بۆ ئەمەریکا.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 20ـی تشرینی دووەمی 2025، ئامارێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، ئەمەریکا لە مانگی ئابی ڕابردوودا، 40 ملیۆن و 394 هەزار بەرمیل نەوتی لە وڵاتانی ئەندام لە ئۆپێک هاوردەکردووە.

ئاشکراشی کردووە، عێراق لە مانگی ئابی ڕابردوودا دووەم گەورەترین هەناردەکاری نەوتی خاو بووە بۆ ئەمەریکا کە بەتەنیا 10 ملیۆن و 230 هەزار بەرمیل نەوتی هەناردەکردووە، سعوودیە لە پلەی یەکەمدا هاتووە بە هەناردەکردنی 12 ملیۆن و 930 هەزار بەرمیل نەوت، لە پلەی سێیەمیش نەیجیریا هاتووە بە شەش ملیۆن و 716 هەزار بەرمیل.

ئیدارەی وزەی ئەمەریکا ئاماژەی بەوەشداوە، جەزائیر بە سێ ملیۆن و 853 هەزار بەرمیل لە پلەی چوارەمدایە، لیبیا بە سێ ملیۆن و 179 هەزار بەرمیل لە پلەی پێنجەمدایە، ڤەنزوێلا بە یەک ملیۆن و 205 هەزار بەرمیل، کوێت بە یەک ملیۆن و 071 هەزار بەرمیل لە پلەکانی شەشەم و حەوتەمدان، گابۆن بە 684 هەزار بەرمیل لە پلەی هەشتەمدایە، ئیمارات بە 478 هەزار بەرمیل لە پلەی نۆیەمدایە.