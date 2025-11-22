عێراق لە بەردەم قۆناغی یەکلاکردنەوەی پۆستە سیادییەکاندایە

پێش 14 کاتژمێر

ئەندامێکی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند: گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی عێراق بە کردەیی دەستیان پێ کردووە. دەشڵێت: دەبێت سەرۆک وەزیران نوێ بە پێی دەستوور خاوەنی دەسەڵاتی تەواو بێت و بە دوور بێت لە هەر مەرجێکی پێشوەختە بۆ سنووردارکردنی دەسەڵاتەکانی.

شەممە، 22ـی تشرینی دووەمی 2025، هۆشیار زێباری، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: دوای کۆتاییهاتنی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی وڵاتەکە بە شێوەیەکی کردەیی دەستیان پێکردووە و ئێستا لە چاوەڕوانیی ڕێککەوتنی کۆتایی داین، بۆ ئەوەی بە زووترین کات پڕۆسەکە بگاتە ئەنجام.

باسی لەوەش کرد، گرنگترین شت ئەوەیە ئەو لایەنانەی کە دانوستان دەکەن بۆ پێکهێنانی حکوومەت، بگەنە ڕێککەوتنێکی هاوبەش لەسەر یەکلاییکردنەوەی پۆستەکانی سەرۆک وەزیران، سەرۆک پەرلەمان و سەرۆک کۆماری عێراق.

هۆشیار زێباری، جەختی لەوە کردەوە، هەروەها دەبێت سەرۆک وەزیرانی نوێی عێراق بە پێی دەستوور خاوەنی دەسەڵاتی ڕەها بێت و باوەڕی بە دەوڵەتێکی مەدەنی هەبێت، بە دوور بێت لە هەر مەرجێکی پێشوەختە بۆ سنووردارکردنی دەسەڵاتەکانی.

المارثون العراقي لتشكيل الحكومة بعد انتخابات العراق ٢٠٢٥ بدء عمليا و بانتظار المصادقة النهائية قريبا . المهم الاتفاق على رئيس الحكومة و الرئاسات بشكل توافقي و ان يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة وفق الدستور و يؤمن بالدولة المدنية و بعيدا عن الاشتراطات المسبقة للحد من صلاحياته. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) November 22, 2025

ئەم قسانەی هۆشیار زێباری لە کاتێکدایە، کە بە فەرمی لایەنە سیاسییەکانی عێراق بە تایبەتی چوارچێوەی هەماهەنگی، دەستیان بە گفتوگۆ بۆ یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق کردووە.

ئەمڕۆ هەر یەکە لە حزبی دەعوەی ئیسلامی و هاوپەمانیی گەشەپێدان و ئاوەدانکردنەوە، کاندیدی خۆیان بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق ئاشکرا کرد، کە نووری مالیکی و محەممەد شیاع سوودانی بوون.

سەردانەکەی ئەمڕۆی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا بۆ هەرێمی کوردستان و، کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی گفتوگۆکان بوو بۆ دیارییکردنی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق و وەرگرتنی پشتیوانیی هەرێمی کوردستان بۆ ئەم مەبەستە.

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 ئەنجام درا و ڕێژەی بەشداریی لە سەرانسەری عێراق لە دەنگدانی گشتی بریتی بوو لە 54.35% و ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەتیش 82.42% بوو. ڕۆژی 17ـی تشرینی دووەمی 2025 کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی ڕاگەیاند.