وەزارەتی دارایی: ساڵی نوێ هەر کەسێک بەشدار نەبێت لە پرۆژەی هەژماری من مووچە وەرناگرێت

پێش 7 کاتژمێر

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، مووچەخۆران ئاگادار دەکاتەوە، کە ساڵی داهاتوو مووچە تەنیا لە ڕێژەی هەژماری منەوە دابش دەکرێت. دەشڵێت: هەر کەسێک بەشدار نەبێت لە پرۆژەکە، ئیدی مووچە وەرناگرێت و خۆی بەرپرسیار دەبێت.

یەکشەممە، 23ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان، ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، پرسی بە بانکیکردنی مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێم، لە چوارچێوەی پرۆژەی هەژماری من، ماوەی دوو ساڵە دەستی پێکردووە و لە قۆناغی کۆتایی دایە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە دەڵێت: دوای بڵاوکردنەوەی ئاگاداری بەڕێوەبەرایەتیی خانەنشینیی سەر بەوەزارەتمان لە هەفتەی ڕابردوو، لێرە و لەوێ خوێندنەوەی نادروست و نابەرپرسیارانەی بۆ کراوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، لە ئەنجامی ڕێککەوتنی سەرەتای مانگی شووباتی ئەمساڵ، لە نێوان شاندی هەرێم و تەیف سامی، وەزارەتی دارایی فیدراڵ کۆتایی ساڵی 2025ـی دیاریی کرد بۆ ئەوەی سەرجەم فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ببنە خاوەنی هەژماری بانکی تایبەت بە خۆیان، بە پێچەوانەوە لە ساڵی نوێدا مووچەیان بۆ خەرج ناکرێت.

لە ڕاگەیەنراوەکە باس لەوەش کراوە، بە پێی سەرجەم ڕێککەوتن و بڕیارەکانی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق و وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ، کۆتایی ئەمساڵ دوا مۆڵەتە بۆ کردنەوەی هەژماری بانکی بۆ سەرجەم فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان.

بەڕێوەبەرایەتییەکە ڕوونی کردەوە، لە هیچ وڵاتێکدا دوو جۆر شێوازی دابەشکردنی مووچە نییە، لە لایەک بە کاش و لە لایەک بە سیستەمی بانکی، ئێستا لە هەرێمی کوردستان بە ڕێکكەوتنی هەردوو حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵ، مووچە بە سیستەمی دیجیتاڵی خەرج دەکرێت، واتە دابەشکردنی مووچە بە کاش نامێنێت.

هاوکات دووپاتی کردەوە، لە دوای سەری ساڵ مووچە تەنیا لە ڕێی پڕۆژەی هەژماری منەوە خەرج دەکرێت، هەر کەسێک بەشدار نەبێت لە پرۆژەکە مووچە وەرناگرێت و خۆی بەرپرسیار دەبێت.