7 یاری یەكلاكەرەوە لە پاڵەوانێتی جامی عەرەب

هەموو وردەكارییەكان لەبارەی شێوازی یارییەكان و پاڵاوتنەكانی جامی عەرەبی 2025

پێش 3 کاتژمێر

پاڵەوانێتی جامی عەرەبی 2025 بۆ هەڵبژاردەكان لەسەر شێوازی سیستەمە نوێیەكە نزیك بووەتەوە كە 16 هەڵبژاردەی عەرەبی ململانێ لەسەر جامەكە دەكەن، یارییەكان رۆژی دووشەممەی داهاتوو لە وڵاتی قەتەر دەست پێ بكات، بڕیارە سبەی یارییە یەكلاكەرەوەكان و پاڵاوتنەكان دەست پێ بكات.

قەتەر لە رۆژی 1/11/2025 میوانداریی جامی عەرەبی دەكات كە ئێستا پاڵەوانێتییەكە بە فەرمی لە لایەن فیفا پاڵپشتی دەكرێت، تا ئێستا 9 هەڵبژاردە راستەوخۆ بۆ قۆناغی كۆتایی پاڵەوانێتییەكە سەركەوتوون كە پێكهاتوون لە (قەتەری وڵاتی میواندار، جەزائیر، توونس، ئیمارات، سعوودیە، عێراق، مەغریب، میسر و ئوردن).

لە لایەكی دیكەیشەوە، 14 هەڵبژاردەی دیكە بەشێوازی پلەی ئۆف ركابەری دەكەن بۆ بەدەستھێنانی بلیتێكی بەشداریكردن لە پاڵەوانێتی جامی عەرەبی، براوەكان راستەوخۆ سەردەكەون بۆ پاڵەوانێتی جامی عەرەبی، یارییەكانی پلەی ئۆفیش سبەی سێشەممە بەپێی ئەم خشتەی خوارەوە بەڕیوە دەچن.

مۆریتانیا ـ كوێت 16:00

براوەی ئەم یارییە سەردەكەوێت بۆ كۆمەڵەی سێیەم كە پێكهاتوون لە (ئیمارات، ئوردن و میسر).

فەڵەستین ـ لیبیا 19:00

براوەی ئەم یارییە سەردەكەوێت بۆ كۆمەڵەی یەكەم كە پێكهاتوون لە (قەتەر و توونس)

سووریا ـ باشووری سوودان 19:00

براوەی ئەم یارییە سەردەكەوێت بۆ كۆمەڵەی یەكەم كە پێكهاتوون لە (قەتەر و توونس) لەگەڵ یەكێك لە هەڵبژاردەكانی فەڵەستین یان لیبیا.

بەحرەین ـ جیبۆتی 16:00

براوەی ئەم یارییە دەچێتە نێو كۆمەڵەی چوارەم كە پێكهاتوون لە (جەزائیر و عێراق).

عومان ـ سۆمال 16:00

براوەی ئەم یارییە سەردەكەوێت بۆ كۆمەڵەی دووەم كە پێكهاتوون لە (مەغریب و سعوودیە).

كۆمۆرۆس ـ یەمەن 19:00

براوەی ئەم یارییە دەچێتە نێو كۆمەڵەی دووەم (مەغریب، سعوودیە) لەگەڵ یەكێك لە هەڵبژاردەكانی عومان یان سۆماڵ.

سودان ـ لوبنان 19:00

براوەی ئەم یارییە دەچێتە نێو كۆمەڵەی چوارەم (جەزائیر و عێراق) لەگەڵ یەكێك لە هەڵبژاردەكانی بەحرەین یان جیبۆتی.



