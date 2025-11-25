بۆچی یانە گەورەكانی عێراق پشتگیری یانەی زاخۆیان نەكردووە؟
تەنیا یانەی گەرمە لە هەژماری خۆی پشتیوانی هاندەرانی زاخۆی كردووە
یانە گەورەکانی عێراق تاوەکو ئێستا بەهیچ شێوەیەک بە راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پشتگیری یانەی زاخۆیان نەکردووە، کە بۆیەکەمجار لە مێژووی عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسیا هاندەرانی زاخۆ لەلایەن فیفاوە بۆ بەدەستهێنانی خەڵاتی باشترین هاندەری جیهان بەربژێرن.
لە بەدواداچوونێکی کوردستان24دا، لەسەر ئاستی یانە گەورەکانی بەغدا، هیچ یانەیەک لە سۆشیاڵ میدیا یان بە بەیاننامەیەک پشتگیری هاندەرانی زاخۆی نەکردووە، یانەکانی شوڕتە و زەوڕا و تەڵەبە و قوە جەوییە لە هەژمارەکانی خۆیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان هیچ پشتیوانییەکی یانەی زاخۆیان نەکردووە، لەکاتێکدا یانەکە یەکێکە لە یانە گەورەکانی عێراق و لە خولی ئەستێرەکانی عێراق بەشدارە و هاندەرانی زاخۆ خولەکەیان جوانتر کردووە.
نەک هەر یانەکانی بەغدا، بەڵکو یانەکانی نەجەف و مینا و موسڵ و تەواوی یانەکانی دیکەی ناوەڕاست و باشووری خولی ئەستێرەکانی عێراق هیچ پشتگیرییەکی یانەی زاخۆیان نەکردووە، تەنیا یانەی گەرمە لە هەژماری خۆی پشتیوانی هاندەرانی زاخۆی کردووە و داوای لە هاندەرانی یانەکەی کردووە دەنگ بە هاندەرانی زاخۆ بدەن.
لەسەر ئاستی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراقیش، تەنیا جارێک فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لە سۆشیاڵ میدیا داوای دەنگدانی بە هاندەرانی زاخۆ کردووە، بەڵام هەژماری فەرمی خولی ئەستێرەکانی عێراق تاوەکو ئێستا هیچ پشتیوانییەکی هاندەرانی زاخۆی نەکردووە، لەکاتێکدا هاندەرانی زاخۆ لە یارییەکی خولەکە نمایشە سەرنجڕاکێشەکەیان کرد و بووە هۆی ئەوەی لەلایەن فیفاوە بۆ خەڵاتی باشترین هاندەری جیهان بەربژێر بکرێن.
جگە لە یانەکانی کوردستان، یانەی زاخۆ کەمترین پشتیوانی کراوە، یانەکانی دهۆک و هەولێر و نەورۆز لە باشووری کوردستان و یانەی ئامەدسپۆر لە باکووری کوردستان و یانەی دالکورد بەفەرمی پشتیوانی خۆیان بۆ هاندەرانی زاخۆ دەربڕیوە و دەنگیان پێداون.