بە فەرمی یاریزانێكی یانەی زاخۆ سزا درا

هۆكاری سزایەكەی بۆ ئاهەنگێرانەكەی دەگەڕێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بۆ خولی ئەستێرەكانی عێراق محەمەد عەلی عەبوود خاوەنی گۆڵی سەركەوتنی زاخۆ لە دژی قاسم بۆ یەك یاری سڕ كرد.

ئەمڕۆ دووشەممە، 24 نۆڤێمبەری 2025، فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لە بەیاننامەیەكدا سزای سڕكردنی بۆ یەك یاریی لەگەڵ پێبژاردنی دوو ملیۆن دینار بەسەر عەلی عەبوودی ناوەراستكاری زاخۆ سەپاند.

لێژنەی تەمبێكردن و پێداچوونەوە لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق رایگەیاندووە دوای ئەوەی سەیری ڤیدیۆییەكانیان كردووە محەمەد عەلی عەبدوود دوای تۆماركردنی گۆڵەكەی ئاماژە و قسەی نەشیاوی بەرامبەر یانەی قاسم دەربڕیوە، ئەمەش پێچەوانەی ئەو رێنمایی و یاسایانەیە كە لە پەڕاوی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق دا هاتووە.