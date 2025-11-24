بارودۆخی ریال مەدرید لە لێواری تەقینەوەیە

"پەیوەندی نێوان راهێنەر و ژووری جلگۆڕین تێكچووە"

پێش 58 خولەک

دۆخی ریال مەدرید تا دێت خراپتر دەبێت، لە دوایین 3 یاری یانەكە هیچ یارییەكی نەبردووەتەوە، سەرچاوەیەكی راگەیاندنی نزیك لە یانەكەش رایدەگەیەنێت مەترسی لەسەر پەیوەندییەكانی ژووری جلگۆڕینی یاریزانانی ریال مەدرید گەیشتووەتە قۆناغێكی ترسناك.

یانەی ریال مەدرید لە دوایین یاری خۆی لە لالیگا بەرامبەر ئێڵچی كەوتە داوای یەكسانبوون و یارییەكەیان بە 2 گۆڵ بۆ هەرلایەكیان تەواو كرد، ئەمەش ناڕەزایی و نیگەرانی زۆری هاندەرانی ریال مەدرید بە دوای خۆیدا هێنا.

ئەمڕۆ دووشەممە، 24 نۆڤێمبەری 2025، پێگەی ئاسی ئیسپانیا لە راپۆرتە هەواڵێكدا رایگەیاندووە ئیدارەی یانەی ریال مەدرید هەستی بە مەترسی كردووە، بەوپێیەی تا دێت ناكۆكی دەكەوێتە نێوان یاریزانان و ستافی راهێنەرانی یانەكە.

سەرچاوەكە نووسیویەتی: لە هەمووی ترسناكتر ئەو كاردانەوە و هەڵوێست و ئاماژە خراپانەی یاریزانانی ریال مەدریدە كە لەنێو یاریگە لە دژی راهێنەر و ناوبژیوانان و یاریزانانی بەرامبەر ئەنجامی دەدەن، تەنانەت خەمساردییەكی زۆر لە نێو یاریزانانی یانەكە دەبینرێت كە هیچ هەست بە بەرپرسیاریەتی و هەوڵدانی زیاتر ناكەن.

لە لایەكی دیكەیشەوە رۆژنامەی ماركا ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە فلۆرێنتینیۆ پێرێز سەرۆكی یانەی ریال مەدرید ئالۆنسۆ و ستافەكەی ئاگادار كردووەتەوە كە دەبێت لە چەند یاری داهاتوو دۆخی تیپەكە راست بكەنەوە، ئەگەرنا ناچار دەبن گرێبەستەكەی نێوانیان هەڵبوەشێننەوە.



