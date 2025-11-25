هێرشێكی توند دەكرێتە سەر یانەی بارسێلۆنا

ئۆلی هۆنیس: سەیرە بارسێلۆنا بەو هەموو قەرزە رێگەی دەدەن لە لالیگا یاری بكات

پێش دوو کاتژمێر

ئولی هۆنیس سەرۆکی پێشووی یانەی بایرن میونشن هێرشی توندی کردە سەر کارگێڕی یانەی بارسێلۆنا بەهۆی قەرزە زۆرەکانی یانەکەیەوە، لەمبارەیەوە دەڵێت: سەیرە یانەیەك بەو هەموو قەرزەوە رێگەی پێدەدرێت لە لالیگا یاری بكات.

خوان لاپۆرتا دوای ئەوەی گەڕایەوە سەرۆكایەتی یانەی بارسێلۆنا تاڕادەیەك توانیویەتی یانەكە لە نوقبوونی لە قەرزەكانی رزگار بكات و نزیك بووەتەوە لە یاسای دارایی 1 بەرامبەر 1، بەڵام هێشتا نەیتوانیوە دۆخی دارایی یانەكە راستەڕێ بكات.

لاپۆرتا بەسەر ماڵێكی وێران و كەڵەكەبوونی قەرزێكی زۆرەوە گەڕایەوە یانەی بارسێلۆنا و ئێستا یەكێك لە خراپترین بارودۆخی ئابووریی تێپەڕ دەكات، سەرەڕای ئەوەش بەشێك لە چاودێرانی وەرزشی ئیسپانیا پێیانوایە لاپۆرتا بەشێوەیەكی بوێرانە توانیویەتی دۆخی دارایی بارسێلۆنا تاڕادەیەك راستەڕێ بكات.

ئۆلی هۆنێس، سەرۆكی فەخری ئێستای بایرن میونشن لە چاوپێكەوتنێكی دا كە لە پێگەی بیڵدی ئەڵمانیا بڵاو كراوەتەوە هێرشێكی توند دەكاتە سەر دەستەی كارگێری ئێستای بارسێلۆنا و پێیوایە ئەگەر ئەو یانەیە لە ئەڵمانیا بووایە هەرگیز رێگەیان پێ نەدەدا لە بۆندزلیگا یاری بكات.

ئولی هۆنێس دەشڵێت: بارسێلۆنا زیاتر لە یەك ملیار و 300 ملیۆن یۆرۆ قەرزدارە، كەچی شتێكی بێ مانایە رێگەی پێدەدەن لە خولی پلەیەكی ئیسپانیا یاری بكات، ئەگەر ئەو یانەیە لە ئەڵمانیا بووایە هەرگیز رێگەی پێ نەدەدرا لە خولی پلەیەكی ئەو وڵاتە یاری بكات.

ئولی هۆنێس هێمای بۆ ئەوەش كرد شێوازی ئیدارەدانی بارسێلۆنا لێكەوتەی خراپی هەیە و لەڕووی داراییەوە كارگێری یانەكە چەندان نیشانەی پرسیاری لەسەرە، شێوازی كارگێری بارسێلۆنا زۆر جیاوازە لە یانەكانی ئەڵمانیا، لای ئێمە ستانداردە ئابوورییەكان جێگیرە و دەستكاری ناكرێت.

سەرۆكی پێشووی یانەی بایرن میونشن گوتیشی: لە ئەڵمانیا چاودێرییەكی ورد هەیە، یانەیەك كە قەرزەكانی بگاتە زیاتر لە یەك ملیار و 300 ملیۆن یۆرۆ لە ئەڵمانیا كۆتایی پێ دێت، چونكە رێسای مۆڵەتی یانەكان زۆر توندە، بەڵام لە ئیسپانیا بەمشێوەیە نییە و یانەكە بە ئاسایی لە خولی پلەیەكی وڵاتەكە یاری دەكات.