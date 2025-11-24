چوارچێوەی هەماهەنگی تایبەتمەندییەکانی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق دیاری دەکات

پێش 6 کاتژمێر

چوارچێوەی هەماهەنگیی لایەنە شیعییەکان لە دواین کۆبوونەوەی خۆیدا، میکانیزمی هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی خستە بەر باس و جەختی لەوە کردەوە، دەبێت کەسایەتیی دیاریکراو خاوەنی لێهاتوویی و دەپاکیی بێت بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت لە قۆناغی داهاتوودا.

ئەمڕۆ دووشەممە 24ـی تشرینی دووەمی 2025، چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی ئاسایی ژمارە 251ـی خۆی لە نووسینگەی هادی عامری ئەنجام دا، تەوەرێکی سەرەکیی کۆبوونەوەکە تەرخان کرابوو بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی دواین پێشهاتەکان و شایستە دەستووری و سیاسییەکانی قۆناغی داهاتوو.

لە کۆبوونەوەکەدا بە وردی گفتوگۆ لەبارەی دانانی پێوەر و بنەما سەرەکییەکان بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران کرا، هاوکات میکانیزمی دەستنیشانکردنی ئەو کەسایەتییە لەناو خودی چوارچێوەی هەماهەنگیدا تاوتوێ کرا.

سەرکردەکانی چوارچێوەکە جەختیان لەوە کردەوە، پێویستە پرۆسەکە پشت بە پێوەری نیشتمانیی ڕوون ببەستێت کە تێیدا لێهاتوویی، دەستپاکیی و توانای بەڕێوەبردنی دەوڵەت لەبەرچاو بگیرێت، بە شێوەیەک بتوانێت ڕووبەڕووی ئاڵنگارییەکانی قۆناغی داهاتوو ببێتەوە.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، بەشداربووان گوێبیستی ڕاپۆرتی ئەو دوو لیژنە سەرکردایەتییە بوون کە لە کۆبوونەوەی پێشوودا پێکیان هێنابوون، لەم چوارچێوەیەدا بڕیار درا کە لیژنەکان لە کارەکانیان بەردەوام بن بۆ هەڵسەنگاندنی کاندیدەکان و گفتوگۆکردن لەسەر شایستە نیشتمانییەکان.

هەر لە میانی کۆبوونەوەکەدا، چوارچێوەی هەماهەنگی پیرۆزبایی خۆی بۆ پێکهێنانی ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی دەربڕی و ئەم هەنگاوەی بە نیشانەیەکی ئەرێنی وەسف کرد بۆ برەودان بە کاری سیاسیی ڕێکخراو و یەکخستنی دیدگا نیشتمانییەکان.

لە کۆتاییشدا پابەندبوونی تەواوی خۆیان بە شایستە دەستوورییەکان و ئەو وادە زەمەنییانە دووپات کردەوە کە بۆ پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو دیاری کراون، بە ئامانجی پاراستنی سەقامگیریی سیاسی و ڕێزگرتن لە ئیرادەی دەنگدەران.