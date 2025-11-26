سۆمۆ: داهاتی هەناردەی نەوت زیاتر لە حەوت ملیار دۆلار بووە

پێش 3 کاتژمێر

کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) بڵاویکردەوە، مانگی ڕابردوو هەناردەی نەوتی خاوی عێراق، زیاتر بووە لە 110 ملیۆن بەرمیل.

کۆمپانیای سۆمۆ لە بارەی هەناردەی نەوت بۆ مانگی تشڕینی یەکەم ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، بڕی 110 ملیۆن و 923 هەزار و 47 بەرمیل نەوتی خاو هەناردەکراوە.

کۆمپانیای سۆمۆ ئاماژەی بەوەشکرد، هەناردەی نەوتی خاو لە کێڵگەکانی نەوتی بەسرە 104 ملیۆن و 816 هەزار و 106 بەرمیل بووە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، هەناردەی نەوتی خاوی کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان لەڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیا پێنج ملیۆن و 834 هەزار و 864 بەرمیل بووە. هەناردەی نەوتی کێڵگەکانی کەرکووکیش بۆ ئوردن 272 هەزار و 77 بەرمیل بووە.

لەبارەی داهاتی نەوتیش سۆمۆ ڕایگەیاند، حەوت ملیار و 30 ملیۆن و 689 هەزار و 366 دۆلار و 5 سەنت بووە.