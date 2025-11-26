لیژنەی پارتی بۆ یەکخستنی هەڵوێستی هێزە سیاسییەکان سەردانی لایەنەکان دەکات

پێش دوو کاتژمێر

لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی لیژنەیەک بۆ یەکخستنی هەڵوێستی هێزە سیاسییەکان پێکهات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، میدیای فەرمیی پارتی دیموکراتی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، بەمەبەستی یەکخستنی هەڵوێستی هێز و لایەنە سیاسییەکانی براوەی هەڵبژاردن لیژنەیەکی باڵا لە پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی پێکهات.



بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، لیژنەکە پێکدێت لە (هۆشیار زێباری، د پشتیوان سادق و عەلی حوسێن) و، بڕیارە سەردانی هێز و لایەنە سیاسیەکان بکات و، لەیەکەم سەردانیاندا ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ی 11ی 2025، سەردانی مەکتەبی سیاسیی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانیان کرد بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەبارەی هەماهەنگیی نێوان هێز و لایەنە سیاسییەکان و کارکردن بۆ دروستکردنی کۆدەنگییەکی پێکەوەیی لەسەر ڕووداو و پێشهاتەکان و پرۆسەی سیاسیی عێراق.

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.