ئەرکان بیبانی: سەرۆکی حکوومەت جەخت لە هەڵوەشاندنەوەی تۆڕەکانی ماددە هۆشبەر دەکاتەوە

کوردستان بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان

بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددەی هۆشبەر ئاماژە بەوە دەکات، لە هەرێمی کوردستان هیچ کارگەیەکی بەرهەمهێنانی ماددەی هۆشبەر بوونی نییە و ستراتیژییەتی بەرەنگاربوونەوەی تۆڕەکانی ماددەی هۆشبەر تۆکمەتر کراوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەرکان بیبانی، گوتەبێژی بەرێوبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پاڵپشتیەکی سەرەکی ئێمەیە، بۆ زیاتر بەرەنگاربوونەوەی ماددەی هۆشبەر و بەکارهێنەران و ئەو کەسانەی بازرگانی پێدەکەن، هاوکات ستراتیژییەکی تۆکمە دانراوە بۆ زیاتر بەرەنگاربوونەوەی تۆڕەکانی ماددەی هۆشبەر.

هەروەها گوتی: هیچ ماددەیەکی هۆشبەر کارگە و سەرچاوەکەی لە هەرێمی کوردستان نییە، هیچ کاتێک بەرهەمیش نەهاتووە، بەشێوەی چاندنیش بوونی نەبووە.

ئاماژەی بەوە دا، هەماهەنگی زۆرباش لەگەڵ دەروازە سنوورییەکان و فڕۆکەخانەکان هەیە، سەرەڕای ئەوەش چەندین خولی تایبەت ئەنجام دراون بۆ زیاتر شارەزابوون لە دەستبەسەرداگرتنی ماددەی هۆشبەر.

 
 
