ئەرکان بیبانی: سەرۆکی حکوومەت جەخت لە هەڵوەشاندنەوەی تۆڕەکانی ماددە هۆشبەر دەکاتەوە

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددەی هۆشبەر ئاماژە بەوە دەکات، لە هەرێمی کوردستان هیچ کارگەیەکی بەرهەمهێنانی ماددەی هۆشبەر بوونی نییە و ستراتیژییەتی بەرەنگاربوونەوەی تۆڕەکانی ماددەی هۆشبەر تۆکمەتر کراوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەرکان بیبانی، گوتەبێژی بەرێوبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پاڵپشتیەکی سەرەکی ئێمەیە، بۆ زیاتر بەرەنگاربوونەوەی ماددەی هۆشبەر و بەکارهێنەران و ئەو کەسانەی بازرگانی پێدەکەن، هاوکات ستراتیژییەکی تۆکمە دانراوە بۆ زیاتر بەرەنگاربوونەوەی تۆڕەکانی ماددەی هۆشبەر.

هەروەها گوتی: هیچ ماددەیەکی هۆشبەر کارگە و سەرچاوەکەی لە هەرێمی کوردستان نییە، هیچ کاتێک بەرهەمیش نەهاتووە، بەشێوەی چاندنیش بوونی نەبووە.

ئاماژەی بەوە دا، هەماهەنگی زۆرباش لەگەڵ دەروازە سنوورییەکان و فڕۆکەخانەکان هەیە، سەرەڕای ئەوەش چەندین خولی تایبەت ئەنجام دراون بۆ زیاتر شارەزابوون لە دەستبەسەرداگرتنی ماددەی هۆشبەر.