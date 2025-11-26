مەسرور بارزانی: دەمانەوێت پیشەسازییمان وەک کەرتەکانی دیکە پێشبخەین

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە دا، کارگە و دروستکردنی موبایل و تابڵێتی زیرەک لە هەولێر 400 هەلی کار دەڕەخسێنێت.

چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس ڕایگەیاند: دەمانەوێت پیشەسازییمان وەک کەرتەکانی دیکە پێشبخەین بۆ هەمەچەشنکردنی ئابووریی کوردستان و دروستکردنی هەلی کاری زیاتر.

هەروەها ئاماژەی بەوە داوە، کارگەی دروستکردنی مۆبایل و تابلێتی زیرەك لە هەولێر 400 هەلی كار دابین دەکات و لەگەڵ پڕۆژەکانی دیکەی کەرتی تایبەت دەرفەتی زیاتر بۆ هاووڵاتییان دەڕەخسێنن.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردی بناغەی کارگەی (تەکنەلۆجیای زێڕین 2)ـی لە هەولێر دانا.

سەرۆکی حکوومەت لە گوتاری ڕێوڕەسمەکەدا ڕایگەیاند: "ئەم جۆرە کارە پیشەسازیانەی کە لە هەرێمی کوردستان دەستیان پێکردووە، بەشێکن لەو هەوڵانەی حکوومەتی هەرێم بۆ فرەچەشنکردنی ئابووری کوردستان. ئێمە لە هەموو ڕوویەکەوە هەوڵمانداوە ئابووری خۆمان فرەچەشن بکەین و گرنگی بە هەموو کەرتەکان بدەین، بێگومان کەرتی پیشەسازی یەکێکە لەو کەرتانەی کە دەتوانێت زۆرترین هەلی کار بۆ خەڵکی کوردستان بەرهەم بهێنێت."

مەسرور بارزانی داوای لە وەبەرهێنەرانی دیکەی ناوخۆ و کۆمپانیا بیانییەکان کرد کە چاو لەم مۆدێلە سەرکەوتووە بکەن و وەبەرهێنانی زیاتر لە کەرتی پیشەسازیی هەرێمی کوردستاندا بکەن.

سەرۆک وەزیران جەختی کردەوە، حکوومەت هەموو ئاسانکارییەک پێشکەش دەکات و گوتی: "هەمیشە داوامان لە کۆمپانیا بیانییەکان کردووە کە بەشێک لە کارەکانیان و دروستکردنی ئامێرەکانیان بهێننە هەرێمی کوردستان. بەمە هەم خۆیان سوودمەند دەبن، چونکە هێزی کاری گەنج و بەتوانامان هەیە، هەم لە ڕووی ئابوورییەوەش بۆیان ئەرزانتر دەکەوێت."